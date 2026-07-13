Entrümpelung im Rhein-Erft-Kreis: Stressfrei entlastet jetzt Hausverwaltungen

Das Bergheimer Unternehmen Stressfrei Entrümpelungen & Umzüge baut sein B2B-Angebot aus – schnelle Termine, Festpreise und besenreine Übergabe verkürzen Leerstandszeiten für Hausverwaltungen, Makler und Sanierungsfirmen in Köln und Umgebung.

Bergheim – Leerstand kostet Geld: Jede Woche, in der eine Wohnung nicht übergabefähig ist, verlieren Eigentümer und Verwalter Mieteinnahmen. Die Stressfrei Entrümpelungen & Umzüge aus Bergheim (Rhein-Erft-Kreis) hat ihr Leistungsangebot deshalb gezielt auf Geschäftskunden ausgerichtet. Hausverwaltungen, Wohnungsgenossenschaften, Immobilienmakler und Sanierungsunternehmen erhalten ab sofort Entrümpelung, Haushaltsauflösung und Grundreinigung aus einer Hand – mit schneller Terminvergabe und transparenten Festpreisen.

Ob Wohnungsauflösung nach einem Mieterwechsel, Kellerentrümpelung im Mehrfamilienhaus oder Räumung vor einer Sanierung: Für Hausverwaltungen bedeutet jeder dieser Fälle normalerweise viele Telefonate mit verschiedenen Dienstleistern. Stressfrei bündelt den kompletten Ablauf: kostenlose Besichtigung, verbindliches Festpreisangebot, fachgerechte Entsorgung und auf Wunsch die Grundreinigung bis zur besenreinen Übergabe.

„Unsere Geschäftskunden haben einen festen Ansprechpartner und wissen von Anfang an, was es kostet und wann es fertig ist“, sagt Denis Uzunhan, zuständig für Kundenbetreuung und Beratung. „Genau das brauchen Verwaltungen, die Leerstandskosten senken wollen: Verlässlichkeit statt Überraschungen.“

Eine Besonderheit des Bergheimer Teams ist die Wertanrechnung: Verwertbare Gegenstände wie Metalle, Elektronik oder alte Bücher werden auf den Auftragspreis angerechnet. Das reduziert die Räumungskosten – ein Argument, das insbesondere bei größeren Objekten und Nachlassauflösungen ins Gewicht fällt.

Das vierköpfige Kernteam um Oskar Debus, Leon Klaus, Alper Kayim und Denis Uzunhan ist im gesamten Rhein-Erft-Kreis sowie in Köln und Umgebung im Einsatz. Mit eigenem Fuhrpark vom Transporter bis zum 7,5-Tonner-LKW werden auch komplette Objekte termingerecht geräumt. Über 70 Google-Bewertungen mit einer Durchschnittsnote von 5,0 belegen die Zufriedenheit bisheriger Kunden.

Hausverwaltungen, Makler, Nachlassverwalter und Bauunternehmen können unverbindlich eine kostenlose Besichtigung vereinbaren. Weitere Informationen unter: https://www.stressfreientruempelungen.de

Kontakt

Stressfrei Entrümpelungen & Umzüge

Oskar Debus

Hauptstraße 26

50126 Bergheim

02271 / 5880940



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