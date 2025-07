enviaM begeistert mit exzellenter Kundenberatung

enviaM, einer der führenden regionalen Energiedienstleister in Ostdeutschland, überzeugt mit Qualität in der Kundenberatung. Das geht aus der Studie „Beste Kundenberatung 2025“ des Handelsblatts in Kooperation mit ServiceValue hervor. Im Fokus der Untersuchung stand die aus Kundensicht wahrgenommene Beratungsqualität. In der Kategorie „Energieversorger“ erhielt enviaM das Prädikat „Exzellente Kundenberatung“.

„Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung als einer der besten Kundenberater Deutschlands. Eine exzellente Kundenberatung ist ein zentraler Bestandteil unserer täglichen Arbeit. Diese positive Rückmeldung bestärkt uns in unserem Anspruch, unseren Kunden als Energieversorger bestmögliche Qualität und Serviceorientierung zu bieten“, sagt Lutz Lohse, Leiter Vertrieb B2C bei enviaM.

Die Untersuchung berücksichtigte über 35.000 Kundenurteile zu insgesamt 712 Unternehmen aus 36 verschiedenen Branchen. Bewertet wurde die Fachberatung anhand von zehn spezifischen Leistungsmerkmalen – von der ersten Kontaktaufnahme über die fachliche Kompetenz bis hin zur Lösungsorientierung und dem persönlichen Nutzen des Gesprächs. Auch Kriterien wie Verständlichkeit, Freundlichkeit und angemessener Zeitaufwand spielten eine zentrale Rolle. Die Befragten konnten auf einer Skala von 1 (ausgezeichnet) bis 5 (schlecht) abstimmen. Anschließend wurde für jedes Unternehmen ein individueller Durchschnittswert berechnet. Das Prädikat „Exzellente Kundenberatung“ erhielten nur Unternehmen mit positiven Kundenbewertungen.

Die vollständigen Studienergebnisse wurden online auf Handelsblatt.de veröffentlicht.

Die enviaM-Gruppe ist einer der führenden regionalen Infrastruktur- und Energiedienstleister in Ostdeutschland. Der Unternehmensverbund versorgt rund 1,1 Millionen Kunden mit Strom, Gas, Wärme und Energie-Dienstleistungen. Zur Unternehmensgruppe mit rund 4.300 Beschäftigten gehören die envia Mitteldeutsche Energie AG (enviaM), Chemnitz, sowie weitere Gesellschaften, an denen enviaM mehrheitlich beteiligt ist. Anteilseigner von enviaM sind mehrheitlich die E.ON SE sowie rund 650 ostdeutsche Kommunen.

Bildquelle: enviaM