enviaM und MITGAS sind besonders erfolgreich in der Kundenbindung

enviaM und MITGAS gehören zu den Energieversorgern mit den treuesten Kundinnen und Kunden in Deutschland. Zu diesem Ergebnis kommt die aktuelle Studie „Höchste Kundentreue“ von DEUTSCHLAND TEST in Zusammenarbeit mit dem Analyse- und Beratungshaus ServiceValue. Die beiden führenden Energiedienstleister in Ostdeutschland erzielen im Ranking der Kategorie „Energieversorger“ die Auszeichnung „Hohe Kundentreue“. Zusätzlich werden sie mit dem Prädikat „5-Jahres-Sieger“ ausgezeichnet. Damit würdigt die Studie Unternehmen, die über einen Zeitraum von fünf Jahren hinweg kontinuierlich durch eine besonders erfolgreiche Kundenbindung überzeugen konnte. Das Qualitätsurteil unterstreicht, dass beide Unternehmen der enviaM-Gruppe in zentralen Bereichen wie Servicequalität, transparente Angebote und kundenorientierte Lösungen langfristig punkten können.

„Für uns ist diese Auszeichnung ein schönes Signal der Wertschätzung unserer Kundinnen und Kunden“, sagt Wolfgang Wirtnik, Vorstand Erzeugung und Vertrieb in der enviaM-Gruppe. „Unser Anspruch ist es, Energieversorgung zuverlässig, verständlich und nah an den Bedürfnissen der Verbraucher zu gestalten. Dass sich Strom- und Gaskunden bei enviaM und MITGAS wohlfühlen, bestätigt unseren Weg und motiviert uns, unsere Leistungen kontinuierlich weiterzuentwickeln, um auch weiterhin ein vertrauensvoller Partner in allen Fragen rund um Energie zu sein.“

Grundlage der Auswertung ist eine unabhängige, bevölkerungsrepräsentative Online-Befragung, bei der Verbraucherinnen und Verbraucher angaben, ob sie sich erneut für einen Anbieter entscheiden würden, bei dem sie in den vergangenen 24 Monaten Kunde waren. Insgesamt flossen knapp 500.000 Kundenurteile zu mehr als 1.600 Unternehmen und Marken aus fast 90 in die Analyse ein. Unternehmen, deren Bewertungen über dem Branchendurchschnitt liegen, erhalten die Auszeichnung „Hohe Kundentreue“ – wie enviaM und MITGAS.

Alle Ergebnisse und weitere Informationen zur Auszeichnung hat DEUTSCHLAND TEST online veröffentlicht.

Die enviaM-Gruppe ist einer der führenden regionalen Infrastruktur- und Energiedienstleister in Ostdeutschland. Der Unternehmensverbund versorgt rund 1,1 Millionen Kunden mit Strom, Gas, Wärme und Energie-Dienstleistungen. Zur Unternehmensgruppe mit rund 4.300 Beschäftigten gehören die envia Mitteldeutsche Energie AG (enviaM), Chemnitz, sowie weitere Gesellschaften, an denen enviaM mehrheitlich beteiligt ist. Anteilseigner von enviaM sind mehrheitlich die E.ON SE sowie rund 650 ostdeutsche Kommunen.

Die MITGAS Mitteldeutsche Gasversorgung GmbH handelt mit Erdgas und Wärme und bietet Energiedienstleistungen an. Darüber hinaus ist MITGAS Vorlieferant für Stadtwerke der Region. Das MITGAS-Grundversorgungsgebiet erstreckt sich über das südliche Sachsen-Anhalt, Westsachsen und Teile Thüringens. Anteilseigner sind die envia Mitteldeutsche Energie AG mit 75,4 Prozent und die VNG AG mit 24,6 Prozent.

