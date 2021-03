enviaM und MITGAS überzeugen auch digital

Verbraucher schließen ihre Verträge zunehmend online ab und sind dabei besonders zufrieden mit den angebotenen Möglichkeiten von enviaM und MITGAS. Das belegt eine aktuelle Studie, die ServiceValue in Kooperation mit der Tageszeitung DIE WELT durchgeführt hat. Die Experten untersuchten, welche Unternehmen im Online-Geschäft – also bei Kauf, Buchung oder Vertragsabschlüssen – überzeugen können. Insgesamt bewerteten die Kunden die Leistung von über 1.700 Anbietern aus 105 Branchen. enviaM und MITGAS sichern sich in der Kategorie “Energieversorger” einen Platz unter den Besten und erhalten das Siegel “Online-Abschluss – Sehr hohe Kundenzufriedenheit”.

“Stillstand ist keine Option. Wir arbeiten stetig an digitalen Angeboten und Services, um unseren Kunden alles rundum Energie so einfach und komfortabel wie möglich zu bieten. Auszeichnungen wie diese zeigen, dass sich die Mühe lohnt. Ganz gleich, ob am Rechner, Smartphone oder Tablet – unsere Onlinewelt ist auf allen Geräten verfügbar und wird stetig weiterentwickelt”, sagt Lutz Lohse, Leiter Marketing/Privatkundenprozesse bei enviaM und MITGAS.

Für das Ranking haben die Marktforscher mehr als 363.300 Verbraucherurteile zu Online-Käufen, Online-Buchungen und Online-Vertragsabschlüssen eingeholt und ausgewertet. Die Kunden wurden gefragt, wie zufrieden sie insgesamt mit dem Kauf von Waren oder Dienstleistungen über das Internet bei einem Unternehmen waren. Dabei konnten sie einen Wert zwischen 1 (sehr zufrieden) und 5 (unzufrieden) angeben. Anschließend wurde für jeden Anbieter der ungewichtete Mittelwert gebildet. Lag dieser niedriger und damit besser als der Gesamt-Mittelwert innerhalb der jeweiligen Branche, bekam das Unternehmen eine “Hohe Kundenzufriedenheit” zugeschrieben. enviaM und MITGAS schnitten deutlich besser ab und wurden deshalb mit dem Prädikat “Sehr hohe Kundenzufriedenheit” ausgezeichnet.

Die Ergebnisse zur Studie “Online-Handel 2021” haben DIE WELT und ServiceValue online veröffentlicht.

Die enviaM-Gruppe ist der führende regionale Energiedienstleister in Ostdeutschland. Der Unternehmensverbund versorgt mehr als 1,3 Millionen Kunden mit Strom, Gas, Wärme und Energie-Dienstleistungen. Zur Unternehmensgruppe mit rund 3.300 Beschäftigten gehören die envia Mitteldeutsche Energie AG (enviaM), Chemnitz, sowie weitere Gesellschaften, an denen enviaM mehrheitlich beteiligt ist. Gemeinsam entwickeln sie das Internet der Energie in Ostdeutschland. Anteilseigner der enviaM sind mehrheitlich die E.ON SE sowie rund 650 ostdeutsche Kommunen. Die Anteilseigner sind sowohl unmittelbar als auch mittelbar über Beteiligungsgesellschaften an enviaM beteiligt.

Die MITGAS Mitteldeutsche Gasversorgung GmbH handelt mit Erdgas, Bioerdgas und Wärme und bietet Energiedienstleistungen an. Darüber hinaus ist MITGAS Vorlieferant für Stadtwerke der Region. Das MITGAS-Grundversorgungsgebiet erstreckt sich über das südliche Sachsen-Anhalt, Westsachsen und Teile Thüringens. Hauptanteilseigner sind die envia Mitteldeutsche Energie AG mit 75,39 Prozent und die VNG – Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft mit 24,6 Prozent.

