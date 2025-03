EOMAP unter Top 3 beim Deutschen Innovationspreis 2025

Mit eoapp AQUA lässt sich Wasserqualität schnell und einfach aus dem All überwachen.

Die Jury des Deutschen Innovationspreises 2025 hat das bayerische Unternehmen EOMAP unter die Top 3 in der Kategorie „Mittelstand“ gewählt. EOMAP konnte mit der eoapp AQUA – einer satellitenbasierten Lösung zur Überwachung der Wasserqualität – überzeugen. Spannend wird es am 27. März 2025: Dann werden die Sieger in München gekürt.

Verlässliche Informationen über die Wasserqualität

Die globale Erwärmung und menschliche Aktivitäten belasten viele Gewässer weltweit stark. Katastrophen wie etwa die Fischsterben an der Oder (2022) und in der Toskana (2024) zeugen von diesem „Stress“ an Gewässern. Um mögliche Risiken so früh wie möglich zu erkennen, brauchen Behörden und Industrie übersichtlich aufbereitete Daten zu Wasserqualität und -sicherheit. Satelliten liefern viele Schlüsselparameter, mit denen man Flüsse, Seen und Küstengewässer sorgfältig überwachen kann. Diese Satellitendaten auszuwerten, war bisher jedoch Fachleuten vorbehalten.

Satellitendaten ohne Expertenwissen nutzen

„Die cloudbasierte Lösung liefert eine noch nie dagewesene Datenfülle und einen Rundumblick auf viele Küsten- und Binnengewässer. Um die eoapp AQUA zu nutzen, muss man keine Expertin oder Experte in Fernerkundung sein“, erklärt Dr. Thomas Heege, EOMAP-Gründer und -Geschäftsführer. Sobald man die gewünschten Parameter, den Beobachtungszeitraum, das Gebiet und die Satellitenquellen festgelegt hat, kann man Schlüssel-Informationen rasch und einfach selbst in der App erzeugen.

Erhebliche Informations- und Zeitgewinne

Die eoapp AQUA ermöglicht seit 2024, mit wenigen Mausklicks Gewässer in aller Welt via Satellitendaten zu beobachten. Damit lassen sich Zustand und Veränderungen anhand bis zu zehn Parametern der Wasserqualität in Echtzeit erkennen und potenzielle Risiken frühzeitig ausmachen. „eoapp AQUA unterstützt proaktive Wassermanagerinnen und -manager. Sie können zum Beispiel potenziell schädliche Algenblüten wie Cyanobaktieren frühzeitig erkennen, um Maßnahmen einzuleiten oder die Öffentlichkeit zu informieren“, sagt Karin Schenk, Leiterin des Bereichs Wasserqualität bei EOMAP. Auch jahrzehntelange Trends können mit der online-Lösung von EOMAP rasch und einfach analysiert und dargestellt werden.

Kritische Trends und Risiken frühzeitig erkennen

Mit der eoapp AQUA lassen sich nicht nur jüngste Entwicklungen in Gewässern verfolgen. Man kann damit auch bis zu 40 Jahre zurückblicken, um Trends ausmachen. Behörden nutzen sie zum Beispiel, um Klimawandelfolgen einzuschätzen, Umweltauswirkungen zu bewerten oder Badegewässer effizient im Auge zu behalten. Darüber hinaus enthält die eoapp AQUA eine Warnfunktion, die anspringt, sobald individuelle Schwellenwerte überschritten werden. All diese Funktionen beruhen auf dem weltweit einzigartigen physikalisch basierten Ansatz von EOMAP, der den Weg des Lichts vom Gewässer zum Satellitensensor zurückverfolgt.

Wer siegt beim Deutschen Innovationspreis?

Die Spannung steigt bis zum Abend des 27. März 2025: Dann werden die Gewinner.innen in drei Kategorien im Dampfdom in München gekürt. EOMAP aus Bayern konkurriert mit zwei weiteren Mittelständlern, Element 3-5 aus Nordrhein-Westfalen und ENTEC-STRACON aus Baden-Württemberg. Bei den Großunternehmen sind Infineon, SIEMENS Energy und die Schleswig-Holstein Netz als Favoriten gelistet. Die Jury des Deutschen Innovationspreises besteht aus neun angesehenen Vertreterinnen und Vertretern aus Wissenschaft und Industrie.

Satellitendaten rasch und benutzerfreundlich aufbereiten

AQUA ist Teil der eoapp-Serie, einer Reihe von web apps, die Informationen aus Satellitendaten rasch und „mundgerecht“ aufbereiten. Bereits 2022 überzeugte eine andere eoapp eine weitere Jury: SDB-Online erhielt den Innovationspreis Bayern. Mit satellitenbasiertem Wissen, Daten und Software-Lösungen verfolgt EOMAP ein zentrales Ziel: Entscheidungen zur nachhaltigen Nutzung von Ressourcen zu erleichtern.

Hier sind mehr Informationen über eoapp AQUA.

EOMAP ist Pionier und Anbieter von satellitengestützten Informationen zu Küsten- und Inlandsgewässern. Mit Sitz in München und weltweiten Vertriebsbüros weltweit liefert das 50-köpfige Team Entscheidungsgrundlagen „aus dem All“ an Industrie, Behörden und Wissenschaft. Gegründet als Spin-off der DLR im Jahr 2006, ist der Mittelständler seit Februar 2025 Teil des „Climate & Nature“ Bereichs von Fugro. EOMAP-Technologie wurde mehrfach ausgezeichnet, und das Team engagiert sich häufig in europäischen Innovationsprojekten. Neben der Nominierung für den Deutschen Innovationspreis und vielen internationalen Auszeichnungen im Laufe der Jahre wurde EOMAP 2025 bereits zum dritten Mal unter den Global Top 100 Geospatial Companies gelistet.

Das Team eint die Expertise in Erdbeobachtung und große Begeisterung für die Gewässer-Ökosysteme dieser Welt. EOMAPs großes Ziel ist es, die nachhaltige Nutzung von Ressourcen in aller Welt zu stärken. Mehr unter eomap.com

Kontakt

EOMAP GmbH & Co. KG

Andrea Schmölzer

Schlosshof 4 a

82229 Seefeld

+49 (0) 8152 99 861-10



https://www.eomap.com/

