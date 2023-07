eperi bringt Verschlüsselung für HubSpot auf den Markt

Proxy-Architektur sorgt für DSGVO-Compliance von HubSpot und unterstützt den automatisierten Datenaustausch zwischen HubSpot und anderen Anwendungen

Pfungstadt, 11. Juli 2023 – eperi launcht den eperi REST Protection Proxy für HubSpot. Das neue Produkt ermöglicht die zuverlässige Verschlüsselung sämtlicher sensibler Daten in dem beliebten Marketing Automation Tool. Damit sind in der Konsequenz auch mit anderen Webanwendungen in der Cloud synchronisierte Daten geschützt. Der eperi REST Protection Proxy baut auf der bewährten und patentierten Technologie des eperi Gateways auf und ermöglicht die Konfiguration von Verschlüsselungs-Policies für einzelne REST-Endpunkte in HubSpot. Auf diese Weise ist es ab sofort möglich, personenbezogene oder anderweitig sensible Daten in HubSpot DSGVO-konform abzusichern.

HubSpot zählt weltweit zu den führenden Marketing-Automation-Lösungen, mit denen sich nach dem All-in-one-Prinzip sämtliche Marketing- und Vertriebsaktivitäten abbilden lassen. Die dafür benötigten personenbezogenen Daten innerhalb des Systems sowie den automatischen Datenaustausch via API mit anderen Systemen verschlüsselt der neue eperi REST Protection Proxy. Dabei werden die Kontaktdaten auf Feldebene verschlüsselt oder tokenisiert. Auch der Batch-Upload erfolgt verschlüsselt über CSV- oder XLSX-Dateien, sodass sämtlich Kontakteinträge in HubSpot zuverlässig geschützt sind.

Der eperi REST Protection Proxy ist auch über Marketing-Automation-Prozesse hinaus vielseitig einsetzbar: Im Grunde überall dort, wo Unternehmen ihre Daten vor einem unbefugtem Zugriff Dritter, und sei es nur ein Dienstleister oder Business-Partner, schützen wollen. Auch Service Provider, die ihren Kunden eine unkomplizierte Möglichkeit bieten möchten, ihre Daten zu verschlüsseln oder Entwicklungsteams, die ihre Produktivdaten schützen müssen, können das mit dem eperi REST Protection Proxy tun. Ist der Proxy erst einmal eingerichtet, lassen sich neue REST-Endpunkte unkompliziert konfigurieren. Dank der patentierten Multi-Cloud-Technologie ist die Synchronisation verschlüsselter Daten zwischen verschiedenen Cloud Anwendungen problemlos möglich.

Unternehmen, die auf sichere und automatisierte Marketing-Prozesse setzen und die sensible Daten nicht länger im Klartext in die Cloud transferieren wollen, können mit dem eperi REST Protection Proxy für gesetzeskonforme Abhilfe sorgen. Mit diesem haben sie die vollständige Kontrolle, denn die kryptografischen Schlüssel sowie der Verschlüsselungsprozess liegt ausschließlich bei ihnen.

Mehr Informationen über den eperi REST Protection Proxy unter:

https://www.eperi.com/de/eperi-gateway/eperi_rest_protection_proxy_for_hubspot/

eperi – Datenschutz ist unser Ansatzpunkt

Wir glauben, dass Datenschutz ein grundlegendes Menschenrecht ist. Unser Ziel ist es, dass Menschen zu jeder Zeit die Kontrolle über ihre Daten behalten. Ohne Kompromisse und mit der besten Technologie. Mit dem Kunden im Mittelpunkt haben wir eine Lösung geschaffen, die für den Benutzer unsichtbar ist und gleichzeitig die höchsten Sicherheitsstandards erfüllt.

Mit der eperi Lösung profitieren Unternehmen von allen Vorteilen der Cloud-Nutzung, wie bspw. einer effizienten unternehmensweiten Kollaboration – und bleiben dabei rechtssicher gemäß weltweiter Datenschutzgesetze. eperi besitzt mehrere internationale Patente für seine innovative Multi-Cloud Technologie, die einen konkurrenzlosen Datenschutz für SaaS Anwendungen, individuelle Applikationen und Dateien bietet. Der Kunde behält die alleinige Kontrolle über alle sensiblen Daten, da keine unverschlüsselten Daten in die Cloud gesendet werden.

Wir ermöglichen die Cloud – einfach, sicher, individuell, DSGVO-konform!

