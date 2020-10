Episerver schließt Akquisition von Optimizely erfolgreich ab

Ab sofort ist die Experience-Optimization-Plattform Teil von Episerver und ermöglicht evidenzbasierte Ergebnisse durch Marketing-Experimente

Berlin, 22. Oktober 2020_ Episerver, Anbieter für smarte CMS-, E-Commerce- und Omnichannel-Marketing-Lösungen, übernimmt Optimizely. Das auf Optimierungstechnologie spezialisierte Unternehmen wird nun in die Episerver-Dachmarke aufgenommen.

Die Integration von Optimizely in die Digital-Experience-Plattform von Episerver ermöglicht es Unternehmen und Händlern, jeden Touchpoint entlang der gesamten User Journey zu optimieren – von der Produktentwicklung und den Inhalten bis hin zum digitalen Kundenerlebnis und dem Kundensupport.

“Zwar ist die Großzahl der B2B- und B2C-Unternehmen heutzutage online vertreten, doch nicht jedes Team ist in der Lage, Daten zu sammeln, auszuwerten und daraus konkrete Aktionen abzuleiten”, sagte Alex Atzberger, CEO von Episerver. “Ich freue mich daher sehr, dass wir die Akquisition erfolgreich abschließen konnten. Unsere Kunden können nun deutlich mehr testen und das so einfach wie nie zuvor. Denn Testing und Optimierungen sind unerlässlich, um zu wissen, was bei der jeweiligen Zielgruppe gut ankommt. Nur evidenzbasierte Ergebnisse helfen Händlern und Marketern bei der Kundenansprache wirklich weiter.”

Für Unternehmen und Händler ergeben sich folgende Vorteile:

– Durch Testing kann im Voraus erkannt werden, was bei den Usern funktioniert.

– Sich ändernde Bedürfnisse der Kunden können schnell verstanden und gezielt adressiert werden.

– Tests sowohl im Front- als auch im Backend mit maßgeschneiderten, einfach anwendbaren Empfehlungen. Auf diese Weise werden Umsätze und die Produktivität gesteigert sowie Kosten minimiert.

– Sowohl das Kundenengagement als auch die Markendifferenzierung lassen sich steigern.

Weitere Informationen unter https://www.episerver.com/campaign/optimizely

Details zur Transaktion

Episerver ist ein Portfoliounternehmen in Privatbesitz, das 2018 für 1,16 Milliarden Dollar von Insight Partners erworben wurde. Insight Partners trat im Zuge der Übernahme von Optimizely als strategischer Berater in Erscheinung – ebenso wie bei der Übernahme des B2B-Commerce-Marktführers Insite Software und des Analytics- und Personalisierungsanbieters Idio im Jahr 2019. Für Optimizely war Goldman Sachs & Co. LLC als exklusiver Finanzberater tätig.

Über Optimizely

Die Plattform von Optimizely bietet ein umfassendes Set aus Optimierungstechnologien für die Digital Experience. Dazu gehören KI-basierte Personalisierung und Testing. Diese umfasst A/B-Tests, multivariate Tests und serverseitiges Testen. So haben Marken die Möglichkeit, auf Datenbasis relevante Customer Experiences zu generieren, anstatt nur zu raten, was funktionieren könnte. Zu den Kunden von Optimizely zählen international bekannte Marken wie Gap, StubHub, IBM, The Wall Street Journal.

Weitere Informationen unter https://www.optimizely.com/de/

Über Episerver

Episerver unterstützt die digitale Wachstumsstrategie von Unternehmen durch einen maximal kundenorientierten Ansatz. Die Customer-Centric Digital Experience Platform erschafft durch Content Management, Commerce und Marketing Automation in Kombination mit intuitiver, datengestützter Personalisierung eine umfassende Digital Experience. Die Plattform wird seit Jahren für ihre Vision, ihre Funktionalität und das Kunden-Commitment bei Branchen-Experten und Analysten geschätzt. Mehr als 825 Mitarbeiter und 900 Partner weltweit unterstützen Kunden bei ihrem Wachstum und dabei ihren Kundenwert sowie ihren Umsatz zu steigern. Zu den über 8.000 Kunden des 1994 gegründeten Unternehmen gehören namhafte Marken wie IKEA, Bosch, Deutsche Bahn, Pizza Hut, Rossmann und Mazda.

Weitere Informationen unter: www.episerver.de

Firmenkontakt

Episerver

Katrin Menzel

Wallstraße 16

10179 Berlin

+49(0)30-76 80 78 0

katrin.menzel@episerver.com

http://www.episerver.de

Pressekontakt

ELEMENT C GmbH

Tatjana Ramerth

Aberlestraße 18

81371 München

089 – 720 137 15

t.ramerth@elementc.de

http://www.elementc.de