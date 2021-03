ePOS Cloud Livestream auf den EHI Innovation Days

POS-Lösung für den Omnichannel

Seien Sie am 17. März beim Innovation Stream von Zucchetti auf den EHI-Innovationstagen dabei, wenn wir die Funktionen und Vorteile der ePOS Cloud, unserer innovativen, cloudbasierten Lösung für den Non-Food-Handel, vorstellen.

ePOS cloud ist die kosteneffiziente POS-Lösung, die Einzelhändlern eine vollständige Omni-Channel-Strategie ermöglicht und dabei den IT-Administrationsaufwand minimiert und gleichzeitig maximale Datensicherheit gewährleistet.

Am Mittwoch, den 17. März um 11:35 wird Zucchetti seine innovativen Lösungen auf der virtuellen Hauptbühne der EHI Innovation Days präsentieren. Programm und Details finden Sie hier: Innovation Stream Melden Sie sich gerne kostenfrei an!

Die Präsentation wird von Nico Karges (Senior Business Manager Sales and Development, Zucchetti), und Uwe Echternacht (Managing Director Tap & Till) gehalten.

“Online können Sie keine persönliche Bindung zu Ihren Kunden pflegen, auf- oder ausbauen.” erklärt Nico Karges. “Daher darf und wird Filialeinzelhandel nicht an Stellenwert verlieren.”

“Nur der Filialfachhandel kann das Einkaufen zu einem Erlebnis machen. Prozesse und die richtige technische Ausstattung in der Filiale können das Personal dabei unterstützen, es für den Kunden zum nachhaltigen Erlebnis zu machen.” – so Uwe Echternacht.

Die ePOS Cloud Software wurde in engster Zusammenarbeit mit Experten des Non-Food-Retail entwickelt und erfüllt sämtliche Anforderungen, die die digitale Transformation im Einzelhandel mit sich bringt. Dank dieses Systems, das mit Einzelhandelsketten im Fokus entwickelt wurde, unterstützt Zucchetti alle wesentlichen Service- und Logistikprozesse an Ihrem Point of Sale. Darüber hinaus bietet unsere Lösung viele zusätzliche Funktionen, wie beispielsweise eine Zeiterfassung und Datenauswertung.

Außerdem laden wir Sie herzlich zu unserem Solution Stream am 18.03 um 15.00 Uhr ein. Dort verraten wir Ihnen, wie Zucchettis ePOS Cloud Sie ins Zentrum der digitalen Transformation im Non-Food-Bereich stellen kann. Sehen wir uns? Melden Sie sich jetzt kostenlos an und erleben Sie das Potenzial unserer ePOS Cloud in Aktion 18.03.2021 – 15.00 – 16.00 Uhr

Mit mehr als 7.000 Personen, einem landesweiten Vertriebsnetz von mehr als 1.650 Partnern in Italien und 350 in weiteren Ländern und über 700.000 Kunden ist die Zucchetti Group eines der wichtigsten italienischen IT-Unternehmen.

Die Zucchetti Group bietet Software, Hardware und IT-Dienstleistungen für Unternehmen, Buchhalter, Berater und Handelsverbände an, welche sich einen erheblichen Wettbewerbsvorteil sichern und sich für all ihre IT-Bedürfnisse auf einen einzelnen Partner verlassen wollen.

TCPOS ist die POS-Software der Zucchetti-Gruppe für Retail, Hospitality und Freizeit. www.zucchetti.com

