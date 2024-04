eprimo: als Arbeitgeber stets eine gute Wahl

Mehrfach ausgezeichnet

– Branchensieger in der Studie „Höchste Fairness im Job 2024“

– Mitarbeitende schätzen Unternehmenskultur und Arbeitsklima

– eprimo beweist sich wiederholt als beliebter Arbeitgeber

Neu-Isenburg, 8. April 2024. Eine ansprechende Unternehmenskultur, ein angenehmes Arbeitsklima und angemessene Gestaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten – mit diesen Qualitäten überzeugt eprimo als Arbeitgeber. Zu dem Ergebnis kommt die Studie „Höchste Fairness im Job 2024“ im Auftrag von Deutschland Test und FOCUS-MONEY. Sie ermittelte, welche Unternehmen die fairsten Arbeitsbedingungen bieten. Unter den überregionalen Energieversorgern belegt eprimo in diesem Jahr bereits zum dritten Mal in Folge den 1. Platz.

Mit dem positiven Urteil steht dieses Ranking nicht allein: So zeichnete das Zentrum für Arbeitgeberattraktivität (zeag GmbH) in Kooperation mit der Universität St. Gallen eprimo 2023 mit dem renommierten „Top Job“-Siegel aus – hier punktet Deutschlands größter grüner Energiediscounter mit hoher Familienfreundlichkeit sowie großer Flexibilität. Dass dabei das Gleichgewicht zwischen Job und Freizeit stets im Blick bleibt, zeigt die Studie „Work-Life-Balance 2023“ von Deutschland Test und FOCUS-MONEY, bei der eprimo innerhalb ihrer Kategorie an der Spitze liegt. Den Gesamteindruck rundet eine Auszeichnung mit dem kununu-Siegel „Top Company 2024“ ab, das eprimo als einen der besten Arbeitgeber Hessens kürt. Somit bewährt sich eprimo aus Sicht der Mitarbeitenden in mehreren Bereichen als beliebter Arbeitgeber.

„Wir legen großen Wert darauf, unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine offene, produktive und agile Arbeitsumgebung mit flachen Hierarchien zu bieten. Deshalb freut es mich besonders, dass die Erfahrungen der „eprimos“ dieses Ziel widerspiegeln. Mit leidenschaftlichem Einsatz geben wir gemeinsam jeden Tag unser Bestes für unsere Kundinnen und Kunden“, sagt eprimo CEO Katja Steger.

Als Deutschlands kundenstärkster grüner Energiediscounter bringt eprimo Ökostrom, Ökogas und die Energiewende in die Haushalte von über 1,9 Millionen Kundinnen und Kunden. Allen bieten wir grüne Energie so günstig wie möglich an, denn Bestandskunden stehen bei eprimo genauso im Fokus wie neue Kunden. Wir bieten jedem zahlreiche Möglichkeiten, sich aktiv am Ausbau der erneuerbaren Energien zu beteiligen: durch attraktive Zusatzvergütungen für Prosumer, die Förderung neuer PV-Anlagen sowie die Beteiligung an Bürgerenergieprojekten. Auch als Unternehmen handeln wir nachhaltig und sind in allen Geschäftsaktivitäten klimaneutral. Damit schaffen wir eine lebenswertere Zukunft durch grüne Energie für alle: einfach und günstig.

