eprimo bietet „Höchste Fairness im Job“

Ausgezeichneter Arbeitgeber

– Unternehmenskultur, Arbeitsklima und Gerechtigkeit auf dem Prüfstand

– eprimo auf Platz 1 der „Überregionalen Energieversorger“

Neu-Isenburg, 20. Juli 2023. eprimo Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben einen Arbeitgeber, der Fairness groß schreibt. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie von FOCUS-MONEY und Deutschland Test. Im Ranking aller überregionalen Energieversorger setzte sich Deutschlands größter grüner Energiediscounter gegen seine Konkurrenten durch. Mit fairen Arbeitsbedingungen, einer wertschätzenden Unternehmenskultur und einem angenehmen Arbeitsklima setzt eprimo die Benchmark für die Branche und erhält die Auszeichnung „Höchste Fairness im Job“.

„Ein fairer und gerechter Umgang im Unternehmen ist die Vorrausetzung für ein engagiertes und leistungsstarkes Team. Wenn wir damit über die Grenzen unseres Hauses hinaus positiv auffallen, freut uns das natürlich sehr“, sagt Katja Steger, CEO von eprimo.

Welches unter den 20.000 mitarbeiterstärksten Unternehmen für Fairness am Arbeitsplatz steht, hat das Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) im Auftrag von Deutschland Test und FOCUS-MONEY untersucht. Die Datenerhebung erfolgte online über Social Listening zu den Suchbegriffen „Unternehmenskultur“, „Arbeitsklima“ und/oder „Fairness“. Alle ermittelten Daten wurden anschließend mithilfe künstlicher Intelligenz analysiert. Untersucht wurde dabei, welches Unternehmen erwähnt wird, welches Thema besprochen wird und welche Tonalität das Textfragment aufweist. Am Ende wurden die Nennungen bewertet und den Kategorien positiv, neutral oder negativ zugeordnet. Die Auszeichnung „Höchste Fairness im Job“ wurde anhand der erreichten Punktzahl im Gesamt-Ranking vergeben. Die Berechnung des Punktwerts erfolgte branchenspezifisch auf einer Skala von 0 bis 100 Punkten. eprimo erhielt als Branchensieger 100 Punkte und setzt damit den Maßstab für alle anderen überregionalen Energieversorger.

Über eprimo

Wir sind eprimo, der energiewendemacher. Als Deutschlands kundenstärkster grüner Energiediscounter sind wir Anbieter für Ökostrom und Ökogas und bringen die Energiewende in über 1,7 Millionen Haushalte. Allen Kunden bieten wir grüne Energie so günstig wie möglich an, denn Bestandskunden stehen bei eprimo genauso im Fokus wie neue Kunden. Wir bieten jedem zahlreiche Möglichkeiten, sich aktiv am Ausbau der erneuerbaren Energien zu beteiligen: Über attraktive Zusatzvergütungen für Prosumer, die Förderung neuer PV-Anlagen mit dem Sonnencent sowie die Beteiligung an Bürgerenergieprojekten werden unsere Kunden zu #energiewendemachern. Auch als Unternehmen handeln wir nachhaltig und sind in allen Geschäftsaktivitäten klimaneutral. Damit schaffen wir eine lebenswertere Zukunft durch grüne Energie für alle: Einfach, individuell und günstig. Lassen Sie uns in Zukunft gemeinsam die Energiewende vorantreiben. Fürs Klima. Für mich.

