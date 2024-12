eprimo CEO steht Rede und Antwort in neuem Videoformat „Frag Katja“

Energie verstehen so einfach wie Fußball gucken

– Geschäftsführerin Katja Steger und Fußballmoderator Sascha Kalupke präsentieren Energiethemen aus dem TV-Studio

– Neue Videoreihe von eprimo erklärt die Energiewelt kurzweilig und unterhaltsam

– Premiere von fünf Folgen zu den zentralen Fragen der Kunden: Was kosten Smart Meter, was bringen dynamische Tarife und ab wann lohnen sich Solar-Anlagen für Dach und Balkon

Neu-Isenburg, 11. Dezember 2024. Mit dem neuen Kurzvideoformat „Frag Katja“ will Deutschlands kundenstärkster grüner Energiediscounter eprimo Licht ins Dunkel der Energiewelt bringen und realen und aktuellen Kundenfragen Aufmerksamkeit schenken. Dazu geht Geschäftsführerin Katja Steger in fünf Folgen auf aktuelle Anliegen ein. Ab sofort sind die Videos auf der Website von eprimo, auf YouTube sowie auf Social Media verfügbar.

Was ist ein Smart Meter, woran erkenne ich ihn und brauche ich so ein Gerät überhaupt? Wie funktionieren dynamische Tarife? Warum bezahlen Bestandskunden manchmal mehr für Strom als Neukunden? Diese und weitere Fragen beantwortet Katja Steger vom Ökostromdiscounter eprimo in kurzen Filmsequenzen. Die CEO möchte dabei vor allem eines erreichen: „Unser Ziel ist es, komplexe Energiethemen so einfach und zugänglich zu machen wie beispielsweise Fußball gucken. Denn nur, wenn die neue Energiewelt und ihre Produkte in der Breite verstanden werden, können sie auch erfolgreich sein.“

Für den Dreh in einem Fußball-TV-Studio engagierte eprimo den Moderator Sascha Kalupke, unter anderem bekannt als ehemaliger Anchorman für „Sky Sport News HD“. In fünf Folgen stellt er mit Katja Steger die aktuell dringendsten Fragen von Kunden vor, die den Ökoenergieversorger via Callcenter, Social Media oder Chat erreichen: „Ganz offen und locker zeigen wir, wie Verbraucherinnen und Verbraucher profitieren können, wenn sie sich einbringen – und dass Energie nicht so rätselhaft erscheinen muss, wie die Abseitsregel“, so Katja Steger.

Alle fünf Kurzfilme gibt es ab sofort auf eprimo.de/frag-katja und YouTube zu sehen.

Als Deutschlands kundenstärkster grüner Energiediscounter bringt eprimo Ökostrom, Ökogas und die Energiewende in die Haushalte von rund 1,9 Millionen Kundinnen und Kunden. Allen bieten wir grüne Energie so günstig wie möglich an, denn Bestandskunden stehen bei eprimo genauso im Fokus wie neue Kunden. Wir bieten jedem zahlreiche Möglichkeiten, sich aktiv am Ausbau der erneuerbaren Energien zu beteiligen: durch attraktive Zusatzvergütungen für Prosumer, die Förderung neuer PV-Anlagen sowie die Beteiligung an Bürgerenergieprojekten. Auch als Unternehmen handeln wir nachhaltig und sind in unseren Geschäftsaktivitäten klimaneutral (auf Basis von Emissionsreduzierungen und Kompensationsprojekten). Damit schaffen wir eine lebenswertere Zukunft durch grüne Energie für alle: einfach und günstig.

