eprimo fördert Talente im Female Digital Camp 2024

Zusammenarbeit mit dem Bermuda Digital Studio

– Studentinnen steigen in digitale Produktentwicklung ein und erarbeiten Prototypen für ein eprimo E-Mobilitätsprojekt

– eprimo bietet Camp-Absolventinnen attraktive Karriereperspektiven

Neu-Isenburg, 30. Oktober 2024. Erneut war eprimo als Ideenpate Teil des Female Digital Camp der E.ON Energie Deutschland. Im Rahmen dieser Veranstaltung wurde weiblichen Talenten die Möglichkeit geboten, in die Welt der grünen Energie einzutauchen und praxisnahe Berufserfahrung zu sammeln. 20 Teilnehmerinnen erhielten drei Wochen lang einen tiefgreifenden Einblick in die digitale Produktentwicklung – direkt vor Ort im Bermuda Digital Studio. Von eprimo als Kooperationspartner erhielten Studentinnen die Gelegenheit, ihre Fähigkeiten rund um eine erfolgreiche Customer Journey im Bereich E-Mobility weiterzuentwickeln. Das Bermuda Digital Studio fungiert dabei als konzerninterne Digital Agentur für eprimo, E.ON und ihre Tochtergesellschaften. Veranstaltet wird das Camp bereits zum dritten Mal seit 2022 am Agentur-Sitz in Bochum.

„Mit dem Female Digital Camp lernen Nachwuchstalente die digitale Arbeitswelt der Energiebranche dank spannender, aktueller Projekte kennen. Sie gestalten die Zukunft der Unternehmen aktiv mit und sammeln zugleich wertvolle Kenntnisse für ihr Berufsleben“, erklärt Katja Steger, CEO von eprimo, und ergänzt: „Tatsächlich arbeiten von den 36 Camp-Teilnehmerinnen aus den Jahren 2022 und 2023 aktuell 17 im E.ON-Konzern.“

Im Fokus des Camps standen Themen wie Design Thinking, Prototyping, UI/UX Design, Nachhaltigkeit und „Energielösungen der Zukunft“. Teilnehmerinnen lernten anhand verschiedener Herausforderungen neue Skills rund um Produktentwicklung, Design, Kreativität sowie Webentwicklung. Für eprimo erarbeiteten sie eine Lösung, mit der Kunden den überschüssigen Strom ihrer eigenen PV-Anlage unterwegs als Ladeguthaben für ihr E-Auto nutzen können. Diese Lösung wird nun im Unternehmen weiterwachsen. „Das Female Digital Camp hat einen großen Mehrwert für alle Beteiligten: Während die Studentinnen ihr berufliches Netzwerk ausbauen und spannende berufliche Perspektiven entdecken können, bekommen wir innovative Lösungen mit echtem Business Impact vorgestellt“, so Steger weiter.

Als Deutschlands kundenstärkster grüner Energiediscounter bringt eprimo Ökostrom, Ökogas und die Energiewende in die Haushalte von rund 1,9 Millionen Kundinnen und Kunden. Allen bieten wir grüne Energie so günstig wie möglich an, denn Bestandskunden stehen bei eprimo genauso im Fokus wie neue Kunden. Wir bieten jedem zahlreiche Möglichkeiten, sich aktiv am Ausbau der erneuerbaren Energien zu beteiligen: durch attraktive Zusatzvergütungen für Prosumer, die Förderung neuer PV-Anlagen sowie die Beteiligung an Bürgerenergieprojekten. Auch als Unternehmen handeln wir nachhaltig und sind in unseren Geschäftsaktivitäten klimaneutral (auf Basis von Emissionsreduzierungen und Kompensationsprojekten). Damit schaffen wir eine lebenswertere Zukunft durch grüne Energie für alle: einfach und günstig.

Bildquelle: Bermuda Digital Studio