eprimo Grünstromcommunity gewinnt iCX Award 2020

Plattform bietet herausragendes Kundenerlebnis

– Platz 1 in der Kategorie “Business Change & Transformation”

– eprimo überzeugt in internationalem Wettbewerb

Neu-Isenburg, 2. Dezember 2020. Die innovative Grünstromcommunity des Ökostrom- und Ökogasanbieters eprimo ist mit dem internationalen CX Award 2020 ausgezeichnet worden. Sie setzt sich in der Kategorie “Business Change & Transformation” gegen internationale Mitbewerber in der Gruppe der kleinen und mittleren Unternehmen durch. Das Projekt überzeugt mit einem herausragenden Kundenerlebnis (“Customer Experience”).

Der iCX Award wird jährlich vergeben und honoriert herausragende Projekte in der Verbesserung des Kundenerlebnisses. Die jetzt ausgezeichnete eprimo Grünstromcommunity bringt Verbraucher unmittelbar mit Produzenten von nachhaltig erzeugtem Ökostrom zusammen. Dafür kauft eprimo Strom beispielsweise aus kleinen PV-Anlagen oder PV-Freiflächenanlagen in Deutschland, den die Grünstromproduzenten nicht selbst verbrauchen. Diesen gibt eprimo an die Mitglieder der Community weiter, die ihren Ökostrom direkt vom Erzeuger beziehen möchten. Verbraucher werden so ein aktiver Teil der Energiewende. Im Gegenzug erhalten Erzeuger, die ihren grünen Strom an die Mitglieder der eprimo Grünstromcommunity liefern, eine faire Vergütung. “Unser Ziel ist es, Kunden den Einstieg in die persönliche Energiewende so einfach und transparent wie möglich zu machen”, sagt Jens Michael Peters, Vorsitzender der Geschäftsführung von eprimo. “Die Grünstromcommunity ist für uns ein besonderer Meilenstein, weil wir sie gemeinsam mit unseren Kunden entwickelt haben. Deshalb freuen wir uns über diese Auszeichnung besonders!”

Über eprimo:

eprimo beliefert private Haushalte mit Strom und Gas zu günstigen Preisen und fairen Konditionen. Dabei stellt der Energiediscounter die bestehenden Kunden und nicht nur die neuen Kunden in den Mittelpunkt. Bei Strom- und Gas-Anbietervergleichen belegt eprimo immer wieder Spitzenplätze und erhält Auszeichnungen für die Servicequalität und kundenfreundliche Vertragsbedingungen. Mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis hat eprimo Ökostrom- und Ökogas-Angebote im Discountmarkt etabliert. Heute gehört eprimo bundesweit zu den am schnellsten wachsenden Anbietern von grüner Energie.

