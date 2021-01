eprimo ist Branchensieger für “Ökoenergie”

“DIE WELT” kürt “Deutsche Champions in der Kundenbegeisterung”

– Umfassende Analyse der branchenübergreifenden Studien zu Marken, Produkten, Preisen, Services, Filialen und Digitalisierung

– Auf dem Siegerpodest: die jeweils Besten aus 37 Branchen

Neu-Isenburg, 15. Januar 2021. Zum dritten Mal kürt die Tageszeitung “DIE WELT” in Kooperation mit der Analyse- und Beratungsgesellschaft ServiceValue die “Könige der Kundenbegeisterung” und ehrt jeweils die Branchenbesten exklusiv mit dem Titel “Deutscher Champion”. Der Ökostrom- und Ökogasanbieter eprimo erhält die renommierte Auszeichnung bereits zum dritten Mal in Folge und erstmals in der neuen Kategorie “Ökoenergie”.

Welche Dienstleister haben eine begeisterte, treue und empfehlungsbereite Kundschaft? Dieser Frage gehen DIE WELT und ServiceValue jährlich in sechs branchenbezogenen, deutschlandweiten Studien zur Kundenbegeisterung nach. Grundlage der Einzelstudien zu Services, Produkten, Filialen, Preisen, Marken und Digitalisierung sind umfangreiche repräsentative und unabhängige Online-Befragungen. Ausgehend von diesen Einzelrankings werden jedes Jahr im Rahmen einer übergreifenden Analyse die Besten der Besten ermittelt. “Die erneute Auszeichnung zeigt, dass unsere grünen Energieprodukte hinsichtlich Preis-Leistung und Servicequalität im Urteil der Kunden nachhaltig bestehen”, freut sich Jens Michael Peters, Vorsitzender der Geschäftsführung von eprimo. “Unser Anspruch: Grüne Energie für alle, individuell, einfach und günstig.”

eprimo beliefert private Haushalte mit Ökostrom und klimaneutralem Gas zu günstigen Preisen und fairen Konditionen. Dabei stellt eprimo die bestehenden Kunden und nicht nur die neuen Kunden in den Mittelpunkt. Bei Anbietervergleichen belegt eprimo immer wieder Spitzenplätze und erhält Auszeichnungen für die Servicequalität und kundenfreundliche Vertragsbedingungen. Mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis hat eprimo grüne Energie im Discountmarkt etabliert.

