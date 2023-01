eprimo ist „Deutscher Champion 2023“ und Sieger in der Branche „Ökoenergie“

eprimo begeistert erneut mit Topleistungen

– ServiceValue und DIE WELT haben Dienstleister, Händler und Hersteller aus 46 Branchen auf den Prüfstand gestellt

– Kunden bewerteten Unternehmen hinsichtlich Service, Produkt, Preis, Marke, Filiale und Digitalisierung

Neu-Isenburg, 19. Januar 2023. Auch in diesem Jahr ist eprimo bester Ökoenergieversorger und wurde deshalb wie schon 2022 von der Rating-Agentur ServiceValue und der Tageszeitung DIE WELT erneut als „Deutscher Champion“ ausgezeichnet. Laut Kundenbefragung bietet Deutschlands kundenstärkster grüner Energiediscounter herausragende Leistungen bei Service, Produkt, Preis, Marke und Digitalisierung.

„Wir sind stolz und dankbar für diese Auszeichnung und freuen uns sehr, dass unsere Kundinnen und Kunden so zufrieden mit unserer Leistung sind. Die Studie zeigt, dass grüne Energie begeistert – wenn sie einfach, individuell und günstig ist“, so Katja Steger, CEO von eprimo.

Bei der unabhängigen Studie bewertete ServiceValue branchenübergreifend zahlreiche Unternehmen mittels Kundenbefragungen. Die Auszeichnung „Deutscher Champion“ wird in jeder der 46 untersuchten Branchen einmalig an das jeweils bestplatzierte Unternehmen vergeben. eprimo erhielt diese Auszeichnung in der Kategorie „Ökoenergie“ aufgrund der umfassenden Kompetenzen sowie der Bestleistungen bezüglich der bereitgestellten Dienstleistungen, der Preis- und Markenkommunikation, Services und Angebote.

Wir sind eprimo, der energiewendemacher. Als Deutschlands kundenstärkster grüner Energiediscounter sind wir Anbieter für Ökostrom und Ökogas und bringen die Energiewende in über 1,7 Millionen Haushalte. Allen Kunden bieten wir grüne Energie so günstig wie möglich an, denn Bestandskunden stehen bei eprimo genauso im Fokus wie neue Kunden. Wir bieten jedem zahlreiche Möglichkeiten, sich aktiv am Ausbau der erneuerbaren Energien zu beteiligen: Über attraktive Zusatzvergütungen für Prosumer, die Förderung neuer PV-Anlagen mit dem Sonnencent sowie die Beteiligung an Bürgerenergieprojekten werden unsere Kunden zu #energiewendemachern. Auch als Unternehmen handeln wir nachhaltig und sind in allen Geschäftsaktivitäten klimaneutral. Damit schaffen wir eine lebenswertere Zukunft durch grüne Energie für alle: Einfach, individuell und günstig. Lassen Sie uns in Zukunft gemeinsam die Energiewende vorantreiben. Fürs Klima. Für mich.

