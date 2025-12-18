eprimo ist ein besonders familienfreundlicher Arbeitgeber

Spitzenplatz im F.A.Z.-Institut-Ranking

– eprimo ermöglicht Arbeitskräften laut F.A.Z.-Institut eine hohe Vereinbarkeit von Beruf und Familie

– Der grüne Energiediscounter erreicht als attraktiver Arbeitgeber den Branchensieg unter den überregionalen Energieversorgern

Neu-Isenburg, 18. Dezember 2025. Wenn es darum geht, Familie und Beruf in Einklang zu bringen, dann macht eprimo genau das auf ausgezeichnete Weise für die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möglich. Zu diesem Ergebnis kommt die Studie „Familienfreundliche Arbeitgeber 2025“ vom F.A.Z.-Institut und der Analysegesellschaft ServiceValue. Demnach setzte sich der grüne Energiediscounter erfolgreich gegen seine Wettbewerber durch und erreicht den 1. Platz unter den überregionalen Energieversorgern.

„Wir bieten bei eprimo Arbeitsplätze, die möglichst flexibel sind. Mobiles Arbeiten und verschiedene Arbeitszeitmodelle sind bei uns eine Selbstverständlichkeit, damit neben dem Beruf genug Zeit für Familie und Freunde bleibt“, erklärt eprimo CEO Katja Steger. Der Ökostromversorger leistet zum Beispiel Unterstützung bei der Betreuung und Pflege von Familienangehörigen. Damit die Belegschaft fit und gesund bleibt, finden regelmäßige, freiwillige arbeitsmedizinische Voruntersuchungen und sogenannte Gesundheitstage statt, zudem finanziert eprimo das Firmenfitness-Programm von EGYM Wellpass. Allen Angestellten stehen zahlreiche Möglichkeiten zur Verfügung, sich aktiv an der Energiewende zu beteiligen sowie weitere Benefits – vom Personalstromangebot über kostenlose E-Ladesäulen bis hin zum Mitarbeiteraktienprogramm.

Für die Studie analysierte ServiceValue rund 3,2 Millionen Nennungen zu etwa 17.100 Unternehmen im Rahmen eines Social-Media-Monitorings. In den untersuchten Kategorien Arbeitgeber, Arbeitsklima und Familienfreundlichkeit schneidet eprimo mit herausragenden Werten ab und erhält deshalb die Auszeichnung als Branchensieger unter den überregionalen Energieversorgern. Somit gehört das Unternehmen erneut zu den besten Arbeitgebern in Deutschland.

Als Deutschlands kundenstärkster grüner Energiediscounter bringt eprimo Ökostrom und Gas sowie die Energiewende in mehr als 1,7 Millionen Haushalte. Allen bieten wir grüne Energie so günstig wie möglich an, denn Bestandskunden stehen bei eprimo genauso im Fokus wie neue Kunden. Wir bieten jedem zahlreiche Möglichkeiten, sich aktiv am Ausbau der erneuerbaren Energien zu beteiligen, unter anderem durch die Förderung neuer PV-Anlagen sowie die Beteiligung an Bürgerenergieprojekten. Damit schaffen wir eine lebenswertere Zukunft durch grüne Energie für alle: einfach und günstig.

