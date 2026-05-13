eprimo und klarsolar bieten preiswerten Einstieg in die Photovoltaik

Fünf Gratis-Solarmodule für Kunden

– Exklusiver Vorteil für eprimo Kundinnen und Kunden

– Fünf Gratis-Module beim Kauf einer PV-Anlage über klarsolar

Neu-Isenburg, 13. Mai 2026. Mehr Unabhängigkeit zum kleinen Preis: eprimo baut sein Engagement im Bereich erneuerbare Energien weiter aus und bietet ab sofort einen zusätzlichen Vorteil für Kundinnen und Kunden. Wer Ökostrom oder Gas von eprimo bezieht, erhält beim Kauf einer PV-Anlage über den deutschlandweit tätigen Full-Service-Photovoltaikanbieter klarsolar fünf Solarmodule kostenlos dazu.

Mit diesem Angebot ermöglicht Deutschlands größter Energiediscounter eprimo einen einfachen Einstieg in die eigene Solarstromerzeugung. So können mehr Haushalte von Photovoltaik auf dem Dach profitieren und auf diese Weise ihre Stromrechnung senken. Ergänzend bietet eprimo passende Ökostromtarife zu dauerhaft günstigen Konditionen.

„Durch die Kooperation mit klarsolar erhalten unsere Kundinnen und Kunden die Möglichkeit, Solarenergie langfristig preiswert zu nutzen und dank Eigenerzeugung unabhängiger vom Energiemarkt zu werden“, betont Dirk Müller, CCO von eprimo. „Mit den fünf Gratis-Modulen machen wir den Schritt zur eigenen Dachanlage noch attraktiver.“

Auch Arne Kaiser, CCO der klarsolar GmbH, ist von der Zusammenarbeit überzeugt: „Der Schlüssel zur neuen Energiewelt liegt im intelligenten Zusammenspiel aller Komponenten. Und genau da setzen wir gemeinsam mit eprimo an.“

Das Angebot gilt exklusiv für eprimo Kundinnen und Kunden und kann über das Kundenportal in Anspruch genommen werden. Nach dem Login erhalten Interessierte Zugang zu den Lösungen von klarsolar und können ihre individuelle PV-Anlage in nur drei Minuten konfigurieren, auf Wunsch auch mit Speicher.

Dabei begleitet klarsolar, eine E.ON Solar-Tochter, den gesamten Prozess von der Planung bis zur Installation. Kundinnen und Kunden erhalten alle Leistungen aus einer Hand und profitieren von einer hohen Preis- und Kostentransparenz sowie einer schnellen Umsetzung.

Über eprimo

Als Deutschlands kundenstärkster grüner Energiediscounter bringt eprimo Ökostrom und Gas sowie die Energiewende in mehr als 1,7 Millionen Haushalte. Allen bieten wir grüne Energie so günstig wie möglich an, denn Bestandskunden stehen bei eprimo genauso im Fokus wie neue Kunden. Wir bieten jedem zahlreiche Möglichkeiten, sich aktiv am Ausbau der erneuerbaren Energien zu beteiligen, unter anderem durch die Förderung neuer PV-Anlagen sowie die Beteiligung an Bürgerenergieprojekten. Damit schaffen wir eine lebenswertere Zukunft durch grüne Energie für alle: einfach und günstig.

Über klarsolar

Als Full-Service Photovoltaik-Anbieter ist klarsolar von der Kontaktanfrage bis zum sorglosen Betrieb einer Anlage deutschlandweit im Einsatz. Selbst absolute Solar-Neulinge können sich über den Konfigurator auf klarsolar.de in wenigen Minuten ein erstes Angebot erstellen lassen. Die klarsolar Solarexperten helfen dann bei der Detailplanung und der Ausarbeitung einer maßgeschneiderten Gesamtlösung. Dank des klarsolar Partnernetzwerk arbeitet das Unternehmen mit erfahrenen und spezialisierten Handwerkern zusammen. Klarsolar verfolgt das Ziel, dem Kunden den Weg zur eigenen Solaranlage so einfach wie möglich machen und einen sorglosen und rentablen Betrieb über die gesamte Lebensdauer zu ermöglichen. Klarsolar ist eine 100-prozentige Tochter von E.ON Energie Deutschland.

Weitere Informationen: klarsolar.de

Kontakt

eprimo GmbH

Roman Zurhold

Flughafenstraße 20

63263 Neu-Isenburg

0 69 / 69 76 70-353



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Bildquelle: eprimo