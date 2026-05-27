eprimo und Sky bündeln Ökostrom, Spitzensport und Unterhaltung

Rund um die Uhr Energie und Entertainment

– eprimo und Sky bauen Kooperation mit zwei neuen Angeboten aus

– Exklusiver Fan-Deal zur WM: Bundle aus dem Tarif „eprimoStrom Entertainment Pur“ und einem Jahr „Sky Entertainment Plus“ inklusive Netflix mit gratis Deutschland 26 Heimtrikot von Sky

Neu-Isenburg, 27. Mai 2026. Mit grünem Strom zum Heimvorteil für Sportfans: Deutschlands größter Energiediscounter eprimo kombiniert Ökostrom zu attraktiven Konditionen mit dem umfangreichen Sport- und Unterhaltungsprogramm von Sky.

Neukundinnen und -kunden, die bis zum 30. September 2026 online den Tarif „eprimoStrom Sport Pur“ abschließen, erhalten zusätzlich für zwölf Monate die Pakete „Sky Entertainment“ und „Sky Sport“ kostenlos dazu. Zum Paket gehören unter anderem Live-Übertragungen von Formel 1 und MotoGP, alle Freitagsspiele der Fußball Bundesliga live (Saison 2026/27) sowie die Spiele des DFB-Pokals und der Premier League. Ergänzt wird das Angebot durch weitere Sportarten wie Eishockey, Tennis und Golf sowie durch Serien, Dokumentationen und Shows von Sky. Eine Sky Stream Box ist inklusive, mit der Free-TV-Sender in HD-Qualität empfangen werden können.

Fans der Fußball-WM erwartet ein weiteres Highlight. Beim Abschluss des Ökostrom-Tarifs „eprimoStrom Entertainment Pur“ bis zum 14. Juli 2027 erhalten Neukunden zusätzlich zum kostenlosen 12-monatigen Sky Entertainment Plus-Paket auch das Netflix Standard-Abo mit Werbung sowie ein gratis „Deutschland 26 Heimtrikot“ von Sky, solange der Vorrat reicht.

„Mit diesem Extra möchten wir uns für das Vertrauen unserer Neukundinnen und -kunden bedanken“, sagt Dirk Müller, CCO von eprimo. „Wir liefern nachhaltige Energie zu Top-Preisen und Sky spannende Live-Sportmomente und hochwertige Unterhaltung auf dem Bildschirm.“

Weitere Informationen zu den Aktionen stehen auf www.eprimo.de/sky.

Als Deutschlands kundenstärkster grüner Energiediscounter bringt eprimo Ökostrom und Gas sowie die Energiewende in mehr als 1,7 Millionen Haushalte. Allen bieten wir grüne Energie so günstig wie möglich an, denn Bestandskunden stehen bei eprimo genauso im Fokus wie neue Kunden. Wir bieten jedem zahlreiche Möglichkeiten, sich aktiv am Ausbau der erneuerbaren Energien zu beteiligen, unter anderem durch die Förderung neuer PV-Anlagen sowie die Beteiligung an Bürgerenergieprojekten. Damit schaffen wir eine lebenswertere Zukunft durch grüne Energie für alle: einfach und günstig.

Kontakt

eprimo GmbH

Roman Zurhold

Flughafenstraße 20

63263 Neu-Isenburg

0 69 / 69 76 70-353



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Bildquelle: eprimo