Er ist der heimliche Star im Film „Memories“!

Zurzeit herrscht ein richtiger Hype um Sebastian Pinks Kurzfilm „Memories“, in dem es um das Thema Alkoholsucht geht. Der Film wird zurzeit national und international auf Filmfestivals abgespielt und hat bereits in vielen Orten wie Hollywood, London, Paris, Berlin und Singapur gewonnen. Demnächst wird der Film unter anderem in Amsterdam und in Las Vegas zu sehen sein.

Neben bekannten Stars wie Tom Barcal (Alles was zählt) und Olivia Klemke (Unter uns) ist auch der 4-jährige Paul Beck in der Rolle des Damian Biehl im Film zu sehen. Die Rolle Damian ist die erste Filmrolle für den kleinen Paul.

Der kleine, süße Junge aus dem Saarland, spielte sich schnell in die Herzen der Zuschauer*innen und gewann sogar in New York City den Preis als bestes Schauspielkind.

Man könnte schon fast sagen, dass der kleine Junge der heimliche Star des Films „Memories“ ist. Außerdem im Film zu sehen, ist der Vater von Paul Beck: Sebastian Pink, der nicht nur Produzent und Drehbuchautor des Films ist, sondern auch die Hauptrolle des Sascha Biehl spielt. „Ich bin so stolz auf meinen kleinen Paul. Er hat das am Set alles so gut umgesetzt. Auf jeden Fall besteht Wiederholungsbedarf“ kommt es lächelnd aus Pink heraus.

Auch hat Paul bereits seine eigene Kinderbuchreihe, die ebenfalls von Papa Sebastian Pink geschrieben wurde. Die Reihe mit dem Namen „Der kleine Paul“ hat bereits 5 Bände. Die aktuelle Geschichte „Abenteuer auf dem Campingplatz“ könnt ihr hier bestellen unter https://sebastian-pink.de/project/der-kleine-paul-5

Wir sind gespannt, was wir noch alles von dem kleinen saarländischen Nachwuchsschauspieler hören werden.

Movie.Production ist eine Filmproductionsfirma mit Sitz im Saarland.

