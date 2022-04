eRädle Klapp-Pedelec 20 Zoll KP-300

– Zuschaltbare elektronische Fahr-Unterstützung bis 25 km/h

– Mit nahezu verschleißfreiem bürstenlosem Motor

– Ausdauernder Akku für bis zu 25 km Reichweite

– Scheibenbremsen vorne und hinten

– Platzsparend: In kurzer Zeit ein- und ausgeklappt

– StVZO-konforme LED-Beleuchtung

Jetzt muss man sich auf dem Fahrrad nicht mehr abstrampeln! Dank zuschaltbarer elektronischer Fahr-Unterstützung kommt man mit dem E-Bike nahezu mühelos von A nach B. Und das mit bis zu 25 Kilometern pro Stunde!

Ausdauernder Akku für hohe Reichweiten: Mit einer Akkuladung ist man bis zu 25 km unterwegs – bequem durch den Stadt-Dschungel, zur Arbeit oder auch bei Ausflügen ins Grüne.

Verschleißarmer Motor: Der elektrische Antrieb erfolgt ohne einen Schleifkontakt durch Bürsten. So kann sich das Motor-Innenleben kaum abnutzen. Und der Motor läuft auch nach vielen Kilometern noch rund!

Platzsparend zusammenklappbar: Bei Bedarf nimmt man das Klapp-Pedelec von eRädle in Bus und Bahn mit. Es lässt sich auch bequem auf kleinem Raum in Garage oder Keller und im Camper oder auf dem Boot verstauen.

– Klapp-Pedelec KP-300: Pedal-Fahrrad mit elektronischer Fahr-Unterstützung

– Versicherungs- und Führerschein-freier Betrieb

– Anpassbare Sattelhöhe: max. 100 cm

– Per Schnellspann-System anpassbare Lenkerhöhe: max. 115 cm

– Scheibenbremsen hinten und vorne

– StVZO-konforme, helle LED-Beleuchtung

– Stabiler Stahlrahmen, belastbar bis 100 kg

– 6-Speicher-Sportfelgen, Durchmesser: 20″ (50,8 cm)

– Bürstenloser Motor: nahezu verschleißfreier Antrieb

– Leistung: 250 Watt, für Pedalunterstützung bis zu 25 km/h

– Ein/Aus-Schalter für Motor, mit LED-Betriebsanzeige

– Mittig integrierter, austauschbarer Li-Ion-Akku mit 36 Volt und 6,8 Ah: per Schlüssel vor Diebstahl geschützt

– Reichweite: bis zu 25 km auf flachem Gelände

– Fahrradakku-Ladezeit: max. 4 Stunden

– Stromversorgung Beleuchtung vorne: per Fahrradakku, hinten: über 2 Batterien Typ CR2032 (bitte dazu bestellen)

– Maße: ca. 148 x 94 x 85 cm, zusammengeklappt: ca. 103 x 70 x 53 cm

– Gewicht: 22 kg

– Klapp-Pedelec inklusive Li-Ion-Akku, Ladekabel, Front- und Rücklicht, Reflektoren, Montage-Werkzeug und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107392228

Preis: 999,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-8103-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX8103-4302.shtml

eRädle Ersatz- und Zusatz-Akku für Klapp-Pedelec KP-300, mit 36 Volt & 6,8 Ah

Mit dem Elektrofahrrad stets mobil bleiben – bis zu 25 km weit

– Originale Hersteller-Qualität

– Bis zu 25 km Reichweite auf flachem Gelände

– Einfach unterwegs austauschen für längeren Fahrspaß

Per Schlüssel vor Diebstahl geschützt: Einfach den Akku am Fahrrad lassen. Dank Schloss ist er sicher am Rahmen befestigt. Selbst zum Aufladen muss man ihn nicht entnehmen.

– Ersatz- und Zusatz-Akku für Klapp-Fahrrad KP-300

– Li-Ion-Techologie mit 36 Volt Spannung

– Kapazität: 6,8 Ah, für bis zu 25 km Reichweite auf flachem Gelände

– Fahrradakku-Ladezeit: max. 4 Stunden

– Per Schlüssel vor Diebstahl geschützt

– Maße: 33,5 x 14 x 8,5 cm, Gewicht: 2,7 kg

– Pedelec-Akku inklusive deutscher Anleitung

– EAN: 4022107393027

Preis: 329,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-8110-625

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/eQXX9Mc4sGYmtA8

PEARL – Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR

Firmenkontakt

PEARL.GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-417

presse@pearl.de

http://www.pearl.de

Pressekontakt

PEARL. GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-417

presse@pearl.de

http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.