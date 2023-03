Erbbetrug im Pfleger-Business stark zunehmend

Unsere Ermittlungsaufträge gegen Erbbetrug von Pflegern nehmen seit 2021 stark zu.

Der Modus Operandi des kriminellen Pflegers beinhaltet dass der Pfleger sich vom Patienten eine Vollmacht ergaunert. Wodurch er zu dessen gesetzlichem Interessensvertreter wird. Anschließend isoliert der Pfleger die betreffende Person nach und nach von ihrem Lebensgefährten und den Verwandten. Selbst gerichtliche Annäherungsverbote kommen oft zur Anwendung. Zusätzlich zu der gezielten Isolation kommt es zu emotionalen Manipulationen.

Bisweilen erfahren die Hinterbliebenen erst bei der Verlesung des Testaments, das der Pfleger als Alleinerbe eingesetzt wurde. Der Versuch, den Pfleger zu belangen und die Maßnahmen gegen ihn einzuleiten, bleibt in der Regel erfolglos.

Hilfe bei Erbbetrug und bei Veruntreuung von Besitztümern im Pfleger-Business

Die Detektei DSH bietet bei derartigen Betrügereien Hilfe an. Herr Hasenmaier, der Inhaber der Detektei DSH, verfügt über mehr als 2 Jahrzehnte Berufspraxis bei den Ermittlungen gegen Erbbetrüger und Diebe im Pfleger-Business. Hierdurch ist es ihm und seinem Team oft möglich, dem Patienten sowie den ihm nahestehenden Personen entscheidend zu helfen. Dies geschieht jedoch am besten noch zu Lebzeiten des Erblassers. Um auch ihm zu helfen.

Weitere Informationen finden Sie unter dshprotect.de.

Der Gründer und Inhaber der Detektei DSH, Wolfgang Hasenmaier, ist seit seinem 24. Lebensjahr als Detektiv tätig. Er hat sein Wissen von Grund auf gelernt. Insbesondere bei brandgefährlichen Einsätzen als Undercover-Ermittler. Mitten unter den kriminellen Zielpersonen.

Das Leistungsportfolio der in Stuttgart ansässigen Detektei beinhaltet wirtschaftliche Ermittlungen ebenso wie private Ermittlungsarbeiten. Zu Letzterem zählen beispielsweise Erbschaftsermittlungen, Stalking und Insolvenzbetrug. Im Wirtschafts-Bereich ermittelt das Team der DSH gegen betriebsinterne Delinquenten sowie gegen kriminelle Mitbewerber der Klientele. Außerdem in der Lauschabwehr, in der Computerforensik und häufig gegen Insolvenzbetrüger. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Ermittlungen regional, bundesweit oder auf internationaler Ebene laufen. Denn die Detektei DSH verfügt über ein eigenes, weltweites Experten-Netzwerk. Das Unternehmen arbeitet nur mit Detektiven zusammen, die auf eine langjährige Praxiserfahrung zurückblicken.

Die DSH hat jahrzehntelange Erfahrung bei Betrugsermittlungen. Die Betrüger selbst haben hingegen weit weniger Erfahrung mit Detekteien. Ein klarer Vorteil für die Detektei DSH. Dabei legt die Detektei DSH generell einen hohen Wert auf seriöse, kompetente und zielorientierte Ermittlungsarbeit. Sie achtet streng auf die Wahrung der diskreten Belange ihrer Kunden. Jeder Ermittlungsauftrag wird auch von Kanzlei-Inhaber Hasenmaier persönlich begleitet.

Kontakt

Detektei DSH Wolfgang Hasenmaier

Wolfgang Hasenmaier

Furtbachstraße 10a

70178 Stuttgart

+49 711 380 32 50

+49 711 993 20 06



https://dshprotect.de