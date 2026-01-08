eRecht24 startet KI Day 2026 – Das neue Live-Event für rechtssichere KI-Nutzung

25. Februar 2026 – eRecht24 KI Day 2026

Künstliche Intelligenz verändert den Unternehmensalltag – doch viele Unternehmen stehen vor der Frage: Wie nutzen wir KI strategisch, effizient und rechtssicher? Antworten liefert der eRecht24 KI Day 2026 am 25. Februar 2026. Das Live-Event findet ganztägig von 10 bis 16 Uhr statt und vereint Rechtsexperten, Tech-Spezialisten und KI-Praktiker und zeigt, wie Unternehmen KI sofort gewinnbringend und ohne rechtliche Risiken einsetzen können.

„Viele wollen mit KI starten – scheitern aber an Unsicherheiten und fehlenden Prozessen. Genau hier setzt der eRecht24 KI Day 2026 an“, sagen eRecht24-Gründer Sören Siebert und Kanzlei-Partner Lev Lexow. „Wir zeigen live, wie Unternehmen Kosten senken, Prozesse beschleunigen und Umsätze steigern – rechtssicher und praxistauglich.“

Die Event-Highlights:

– KI rechtssicher nutzen: Die Basis für Ihren Unternehmensalltag

– Prompts, Tools, Workflows: KI effizient für Ihren Arbeitsalltag nutzen

– KI einfach im Unternehmen managen: Die 3 wichtigsten Maßnahmen, die Sie kennen müssen

– ChatGPT, Copilot, Claude & Co: Welche Tools, Tarife & Einstellungen Sie wirklich brauchen

– KI im Agenturalltag: Umsatzbooster oder rechtliches Risiko für Ihr Business & Ihre Kunden?

– KI-SEO 2026: Wie Ihr Unternehmen in KI-Assistenten endlich sichtbar wird

– Wie Sie KI im Marketing nutzen – ohne Kennzeichnungspflichten & Urheberrechte zu verletzen

Alle Sessions sind live, praxisnah und für KI-Einsteiger wie KI-Fortgeschrittene geeignet.

Warum der eRecht24 KI Day 2026 für Unternehmen relevant ist:

Der eRecht24 KI Day 2026 bietet einen kompakten Überblick über die wichtigsten rechtlichen, organisatorischen und technischen Grundlagen beim Einsatz von KI – und zeigt anhand konkreter Workflows, Tools und Praxisbeispiele, wie Unternehmen KI sofort und rechtssicher einsetzen können.

Kostenlose Anmeldung ab sofort möglich. Jetzt Platz sichern: https://www.e-recht24.de/e24link/setoj

