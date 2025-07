Erfolg ist, was dich erfüllt: der Mut zu Authentizität

Wie eine Entscheidung für den eigenen Weg zum Vorbild für moderne Väter wird.

Wiesbaden, 17. Juli 2025 – Beim renommierten internationalen Speaker Slam, der bereits in Städten wie New York, Wien, Hamburg und Dubai stattfand, konnte sich Hannes Hofmann aus Moosburg an der Isar mit einem bewegenden Vortrag eindrucksvoll unter 218 Teilnehmenden aus 23 Nationen durchsetzen. Der Coach, Mentor, Speaker – und Familienvater – wurde mit dem Excellence Award ausgezeichnet – einer Ehrung, die nur an ausgewählte Redner:innen vergeben wird, die Jury und Publikum nachhaltig beeindrucken.

Der Speaker Slam forderte die Redner:innen heraus, in nur vier Minuten eine kraftvolle Botschaft zu vermitteln, das Live-Publikum zu begeistern und eine internationale Fachjury zu überzeugen. Hannes Hofmann gelang dies mit einer Rede, die viele Menschen emotional erreichte – sowohl live vor Ort als auch weltweit im Livestream.

Sein Thema: Der Mut, Karriere neu zu denken – und Erfolg individuell zu definieren.

„Ich hatte endlich erreicht auf was ich so lange hart hingearbeitet habe – und wusste im selben Moment, dass es Zeit für einen anderen Weg war. Ich habe Elternzeit eingereicht, um mit meiner Familie bewusst diese besondere Lebensphase zu gestalten“, so Hofmann.

Statt Führungsverantwortung: Vaterrolle. Statt Karrierebeschleunigung: Familienzeit. Hannes Hofmann entschied sich für 2,5 Jahre Elternzeit, um seine beiden Söhne in den ersten prägenden Lebensjahren zu begleiten – ein Schritt, der Mut, Klarheit und echte Prioritätensetzung erforderte.

Heute unterstützt er Menschen dabei, innere Klarheit zu finden, persönliche Blockaden zu lösen und ein erfülltes, selbstbestimmtes Leben zu gestalten. Sein Auftritt beim Speaker Slam war für viele im Saal ein Gänsehautmoment – und für Hofmann selbst ein starkes Zeichen, dass es sich lohnt, der eigenen Wahrheit zu folgen.

Die Jury verlieh ihm den Excellence Award – eine Auszeichnung für herausragende Leistung, Authentizität und Wirkkraft.

„Es braucht mehr Menschen, die sich trauen, gegen den Strom zu schwimmen – nicht aus Trotz, sondern aus innerer Wahrheit heraus. Genau das hat Hannes Hofmann eindrucksvoll gezeigt“, so ein Jurymitglied nach der Veranstaltung.

Als Coach, Mentor, Speaker und Familienvater begleitet Hannes Hofmann Menschen, die trotz äußerer Erfolge ihre ganz individuelle Erfüllung und den Sinn ihres Lebens finden möchten.

Als ehemaliger Verkaufs- und Marketingleiter in renommierten internationalen Unternehmen, hat Hannes sich für seinen ganz individuellen Erfolgsweg entschieden und den Fokus von Karriere hin zu einem Leben im Einklang von Familie und Berufung entschieden.

