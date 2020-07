Erfolgreich bleiben dank Nachhaltigkeitscheck

Für Sie als Unternehmer ist das Fortkommen Ihres Unternehmens eine Herzensangelegenheit. Das klappt mal besser und mal schlechter, wie zum Beispiel in Corona-Zeiten, wenn viele Unternehmen Kurzarbeit anmelden und die Produktion drosseln müssen. Häufig hört man aktuell, dass man das Thema der Nachhaltigkeit trotz Corona nicht vergessen sollte. Sie sind schon erste Schritte hin zu mehr Nachhaltigkeit im Unternehmen gegangen. Aber reicht das aus?

Von Seiten der Politik und von Seiten Ihrer Kunden werden häufig Forderungen nach mehr Nachhaltigkeit laut. Europa will bis 2050 der erste klimaneutrale Kontinent werden und auch die Wirtschaft soll in die Pflicht genommen werden. Noch basiert Klimaneutralität bei Produkten, Dienstleistungen und Unternehmen auf Freiwilligkeit. Es gibt aber Stimmen die fordern, dass auch Unternehmen verpflichtend nachhaltiger Wirtschaften müssen. Ebenso erwarten Kunden heute von ihren Zulieferern und Partnern Rücksichtnahme auf Nachhaltigkeitsthemen. Bei Ausschreibungen wirken sich immer häufiger Nachhaltigkeitsnachweise positiv in der Bewertung des Angebotes aus und stärken das Vertrauen in den Anbieter. Für Sie bedeutet das:

Um langfristig erfolgreich zu bleiben, müssen Sie sich nachhaltig aufstellen

Nun haben Sie im Kerngeschäft nicht auch noch Zeit sich darum zu kümmern. Daher nutzen Sie doch den erstklassigen Service der first energy GmbH – von Ihren ersten Schritten in Sachen Nachhaltigkeit hin zu einer Nachhaltigkeitsstrategie. Die first energy GmbH ist der erste Ansprechpartner für Unternehmen und Kommunen im Bereich Energie und Nachhaltigkeit – seit 2001 und bundesweit. Der Vorteil: Sie erfüllen Kundenforderungen, verbessern Ihr Image und tun etwas Gutes für die Gemeinschaft.

Wir fangen mit einem Nachhaltigkeitscheck in Ihrem Unternehmen an und Sie erfahren: Wo steht mein Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit? Wir nehmen die 17 anerkannten Nachhaltigkeitsziele der UN als Grundlage der Unternehmensanalyse. Sie erhalten eine Bestandsanalyse, die Stärken, Schwächen und Potentiale in Sachen Nachhaltigkeit identifiziert. Wir unterstützen Sie darüber hinaus, bei der Umsetzung von Nachhaltigkeitsmaßnahmen und erarbeiten mit Ihnen einen eigenen Nachhaltigkeitsbericht. Am Ende des Prozesses haben Sie, wenn Sie wollen klimaneutrale Produkte, Dienstleistungen oder ein klimaneutrales Unternehmen.

Das klingt für Sie interessant?

Dann fordern Sie weitere Informationen an oder lassen Sie uns ins persönliche Gespräch kommen.

Die first energy GmbH ist ein bundesweiter Energie- und Nachhaltigkeitsdienstleister. Wir sind seit 2001 am Markt für unsere Kunden bundesweit im Einsatz. Sprechen Sie uns an und wir finden gemeinsam Ihr EnergieKonzept, etablieren ein Energie- oder UmweltManagement, bereiten Sie auf Ihr EnergieAudit vor oder übernehmen Ihren EnergieEinkauf.

first energy – Ihr erster Ansprechpartner in Sachen Energie & Nachhaltigkeit

Firmenkontakt

first energy GmbH

Annika Schmitt

Struthweg 26

34260 Kaufungen

05605-93928-34

schmitt@first-energy.net

https://first-energy.net/nachhaltigkeit

Pressekontakt

first energy GmbH

Katrin Kronitz-Pehl

Struthweg 26

34260 Kaufungen

05605-93928-16

Kronitz-Pehl@first-energy.net

http://first-energy.net

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.