Bücher, die den Weg aus einem Burnout weisen, gibt es in großer Zahl, aber wie kommt man eigentlich am besten hinein? Ganz einfach: Man braucht nur die sieben goldenen Regeln zu befolgen, die der Coach und Supervisor Reinhard Fukerider in seinem neuen Buch „Erfolgreich in den Burnout – 7 Goldene Regeln“ vorstellt.

Noch immer umweht den Burnout der Hauch des Erfolges, gilt er als eine Art Ritterschlag einer Leistungsgesellschaft des Höher, Weiter, Schneller. Doch das ist ein tragischer Irrtum. Tatsächlich führt ein Burnout zu einschneidenden Veränderungen im Leben, Betroffene leiden an Körper und Seele und sind oft monatelang nicht mehr arbeitsfähig. Mit solchen Menschen hat Reinhard Fukerider in seinem beruflichen Alltag häufig zu tun, er kennt die Mechanismen und Fallen, von denen man sich in den Burnout treiben lässt. So ist der Titel seines Buches natürlich ironisch gemeint; tatsächlich geht es Fukerider darum, dem Drama vorzubeugen. Auch die sieben Regeln sind ironisch gemeint: Sie reichen von „Lebe den Grundsatz: Arbeit ist das ganze Leben!“ bis hin zu „Verbitte dir Ratschläge von anderen, dir mehr Ruhe zu gönnen und auf Dich zu achten“.

Die Ironie ist ein bevorzugtes Stilmittel des Autors. Sie mache, so sagt er, die Wahrheit annehmbarer. Das hätten schon die Könige gewusst und deswegen Hofnarren gehabt. „Gerade weil der Weg in den Burnout vermeintlich über Erfolg und Anerkennung führt, muss die Wahrheit annehmbar serviert werden“, so Fukerider.

Wie schon bei seinem ersten Band „Erfolgreich scheitern in der Pandemie“ legt Fukerider auch zu seinem Burnout-Buch ein begleitendes Workbook vor. Es enthält einen Fundus an Texten, Impulsen und Übungen, die auf sehr konkrete und praktische Weise deutlich machen, worum es beim Burnout wirklich geht: um die Frage nach dem Sinn des eigenen Lebens. Kleiner Spoiler zum Schluss: Um den für sich zu finden, braucht es keinen Burnout.

Zum Autor:

Reinhard Fukerider, Diplomtheologe, ist nach 16 Jahren leitender Tätigkeit im kirchlichen Dienst seit 2002 freiberuflicher Coach, Supervisor, Mediator, Moderator und Trainer tätig. Sein Lebensmotto, dass Ernsthaftigkeit gepaart mit Humor, Leben und Arbeiten ungemein erleichtern können, spiegelt sich in seiner Vorliebe für paradoxe Fragen als Methode in der Bratung und als Stilmittel beim Schreiben wider.

Erfolgreich in den Burnout –

7 Goldene Regeln (Lesebuch)

ISBN: 978-3-754933-60-2

gebunden, 48 Seiten, 14,90 Euro

E-Book (pdf), 9,90 Euro

Erfolgreich in den Burnout –

Hilfe zur Selbsthilfe (Workbook)

ISBN: 978-3-754940-94-5

Spiralbindung, 108 Seiten, 19,90 Euro

E-Book (pdf), 12,90 Euro

Weiter Infos und Bestellmöglichkeit unter https://www.fukerider.com/rfc

.

