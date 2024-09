Erfolgreiche Blutspende-Aktion bei DENIOS

Es sind Zahlen, die hellhörig machen sollten: 80 Prozent der deutschen Bevölkerung, also acht von zehn Menschen, sind im Laufe ihres Lebens mindestens einmal auf eine Blutspende angewiesen. Und: 15.000 Blutkonserven werden laut Angaben des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Deutschland benötigt – und zwar jeden Tag! Genau deshalb hat DENIOS aus Bad Oeynhausen zum bereits dritten Mal einen firmeninternen Blutspende-Tag ins Leben gerufen, an dem zahlreiche Mitarbeitende teilnahmen. Der DENIOS Blue Campus, normalerweise Ort für Meetings und kreativen Austausch zwischen den Teams, verwandelte sich in eine Blutspende-Station, aufgebaut vom Deutschen Roten Kreuz. Hier konnten die Mitarbeitenden bequem während ihrer Arbeitszeit vor Ort Blut spenden.

Spendenaktion ein wichtiges Zeichen

„Die Bereitschaft zur Blutspende nimmt in Deutschland seit Jahren ab, zeitweise ist die Versorgungslage auch wirklich kritisch“, erzählt Stephan Kottmann (Gebietsreferent DRK-Blutspendedienst West). „In diesem Sommer haben wir es besonders stark gemerkt: Erst die langen Wochenenden im Frühjahr, dann auch noch die Fußball-EM und die Sommerferien – in dieser Zeit kamen nicht wirklich viele Spenden zusammen. Umso erfreulicher ist es, dass DENIOS sich diesem Trend entgegenstellt und diese betriebseigene Spendenaktion auf die Beine gestellt hat. Viele aus dem Team haben auf unseren Liegen Platz genommen und ihren Beitrag geleistet, um auf unkomplizierte Weise Lebensretter zu werden. Das gespendete Blut wird nun an den Stellen eingesetzt, wo es dringend benötigt wird – bei Unfällen, bei Operationen oder in der Krebstherapie.“

Der Blutspende-Tag ist nur eine von vielen Initiativen des Unternehmens aus Bad Oeynhausen, um die Themen Gesundheit und Nachhaltigkeit zu fördern. „Die Gesundheit unseres Teams hat für uns oberste Priorität und steht an erster Stelle“, betont Personalreferentin Lena Vollmer. „Neben der Blutspende-Aktion bieten wir unserem Team weitere Benefits, zum Beispiel einen internen Schulungskatalog mit Seminaren und Kursen rund ums Thema Gesundheit am Arbeitsplatz. So zeigen wir, dass bei DENIOS dieses Thema ganz oben auf der Agenda steht.“

Spendenbilanz fällt positiv aus

Das Team vom Deutschen Roten Kreuz war am Ende des Tages sehr zufrieden mit der eigens organisierten Aktion, bei der zahlreiche lebensrettende Blutkonserven gesammelt wurden. Stephan Kottmann vom DRK und sein Team konnten das Firmengelände mit einem guten Gefühl verlassen: „Wir hoffen, dass Initiativen wie die von DENIOS viele Nachahmer in der Region finden. Es war für die Mitarbeitenden nur ein kleiner Piks, aber genau damit können wir jetzt Leben retten.“

Wir schützen Mensch und Umwelt.

Daher schätzen uns unsere Kunden aus Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistung weltweit als zuverlässigen Partner. Der Schutz natürlicher Ressourcen ist unsere Leidenschaft, gesetzeskonforme Produkte unser Versprechen. Für mehr Informationen besuchen Sie uns auch im Internet auf www.denios.de

Firmenkontakt

DENIOS SE

Oliver Rose

Dehmer Straße 54-66

32549 Bad Oeynhausen

05731 / 753-0



http://www.denios.de

Pressekontakt

DENIOS SE

Oliver Rose

Dehmer Straße 54-66

32549 Bad Oeynhausen

05731 / 753-306



http://www.denios.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.