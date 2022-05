Erfolgreiche Kombination von Training und Management: Bachelor of Arts Fitnessökonomie

Bei 9.500 Fitnessstudios in Deutschland und dem damit verbundenen Quantitätszuwachs an Trainingsmöglichkeiten wird die Qualifikation der einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer mehr ein entscheidender Erfolgsfaktor am Wettbewerbsmarkt.

Die DHfPG bietet für eine der größten Herausforderungen der Fitnessbranche – die erfolgreiche Kombination von Training und Management – ein speziell entwickeltes, duales Studium zum Bachelor of Arts Fitnessökonomie an.

Das praxisnahe Studiensystem kombiniert ein Fernstudium mit kompakten Präsenzphasen vor Ort an Studienzentren in Deutschland (bundesweit), Österreich sowie der Schweiz oder digital und eine betriebliche Ausbildung in einem Unternehmen. Durch die Studienausrichtung auf Sport- und Gesundheitseinrichtungen ist von Anfang an ein hoher Praxisbezug für die Studierenden und die erfolgreiche und schnelle Integration in den Tagesbetrieb gewährleistet.

Studienschwerpunkte ausgerichtet an die aktuellen Branchenanforderungen

Die Studieninhalte setzen sich aus den vier Bereichen Trainings-, Natur-, Gesundheits- und Wirtschaftswissenschaften zusammen. Die inhaltlichen Schwerpunkte beim Bachelor of Arts Fitnessökonomie sind z. B. mit Betriebswirtschaftslehre sehr eng an die aktuellen Marktanforderungen geknüpft. Dabei geht es um die wichtigen Aspekte einer erfolgreichen Unternehmensführung mit allen Facetten des Personalmanagements, Buchführung und Controlling. Des Weiteren bilden Themen wie Marketing und Beratungsmanagement die benötigten Fachkompetenzen im Verkauf sowie Kundenakquise.

Den zweiten Schwerpunkt machen die Trainingswissenschaften aus. Hier werden die Studierenden dazu befähigt, selbstständig Trainingsprogramme anzuleiten. Durch weitere Fachkompetenzen, z. B. im Ernährungsbereich, können sie auch wertvolle Hinweise zu einer gesundheitsorientierten Ernährung beispielsweise in Form von Ernährungsberatungen oder Club-in-Club-Angeboten an ihre Kunden weitergeben.

Für wen eignet sich das Studium?

Studieninteressierte, auch Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger

… mit betriebswirtschaftlichem und gleichzeitig trainingswissenschaftlichem Interesse

… die sich mit einem akademischen Abschluss für Führungsaufgaben in einem Fitness- oder Gesundheitsunternehmen qualifizieren wollen

Fachkräfte in der Fitness- und Gesundheitsbranche

… die eine Managementposition anstreben und für die Konzeption sowie Umsetzung von Fitnessprogrammen und Dienstleistungen inklusive Marketing und Vertrieb Verantwortung übernehmen möchten

Das Studium kann direkt nach dem Abitur, aber beispielsweise auch im Anschluss an eine kaufmännische Ausbildung absolviert werden. Zulassungsvoraussetzung ist Abitur oder Fachhochschulreife, wobei „beruflich besonders qualifizierte Personen“ bei anerkannter Ausbildung (z. B. Physiotherapeut/in oder Sport- und Fitnesskaufmann/-kauffrau) und entsprechender Berufserfahrung auch ohne Abitur/Fachhochschulreife zum Studium zugelassen werden können. Auch für Personen mit einem Meister-Abschluss z. B. als Fachwirt gibt es spezielle Sonderlösungen.

