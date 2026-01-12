Erfolgreiche Nachfolgeregelung im Kfz-Handel

Übernahme dank strukturierter Finanzierung und NRW.BANK-Förderung

Die Übernahme eines etablierten Kfz-Handels mit angeschlossener Werkstatt in Nordrhein-Westfalen ist erfolgreich abgeschlossen worden. Ermöglicht wurde die Nachfolgeregelung durch ein strategisch entwickeltes Finanzierungskonzept sowie die gezielte Einbindung von Förderprogrammen der NRW.BANK. Begleitet wurde der gesamte Prozess durch die imc Unternehmensberatung.

Der Unternehmenskäufer stand zu Beginn vor einer komplexen Herausforderung: Neben der Finanzierung des Kaufpreises mussten Investitionen in die Betriebsausstattung sowie eine ausreichende Liquiditätsreserve sichergestellt werden. Ohne professionelle Strukturierung und den Einsatz öffentlicher Fördermittel wäre das Gesamtvorhaben wirtschaftlich nicht tragfähig gewesen.

Strukturiertes Finanzierungskonzept als Basis der Übernahme

Gemeinsam mit der imc Unternehmensberatung wurde ein detailliertes Finanzierungskonzept erarbeitet. Dieses umfasste eine detaillierte Analyse des Zielbetriebs, eine wirtschaftlich belastbare Zukunfts- und Liquiditätsplanung, eine risikooptimierte Finanzierungsstruktur sowie einen abgestimmten Mix aus Eigenmitteln, Darlehen und passenden Förderprogrammen der NRW.BANK.

Das tragfähige Gesamtkonzept bildete die Grundlage für die erfolgreiche Ansprache der Hausbank und der Förderbank.

Professionelle Bankenansprache und durchgehende Prozessbegleitung

Die imc Unternehmensberatung übernahm die vollständige Koordination und Kommunikation mit allen finanzierenden Partnern. Dazu zählten die strukturierte Aufbereitung sämtlicher Unterlagen, die Erstellung eines bankfähigen Businessplans, die Vorbereitung und Begleitung des Gründerinterviews sowie ein kontinuierlicher Informationsfluss zwischen Hausbank, NRW.BANK und Käufer.

Durch diese professionelle Begleitung konnten Rückfragen effizient geklärt und Entscheidungsprozesse deutlich beschleunigt werden.

Fördermittel der NRW.BANK als zentraler Erfolgsfaktor

Die eingesetzten Förderprogramme der NRW.BANK ermöglichten günstige Zinssätze, lange Laufzeiten und tilgungsfreie Anlaufjahre. Diese Konditionen entlasteten die Liquidität in der Startphase erheblich und waren ein wesentlicher Baustein für die Realisierung der Finanzierung in der erforderlichen Größenordnung.

Statement des Unternehmenskäufers

„Ohne die professionelle Unterstützung der imc Unternehmensberatung wäre dieser Unternehmenskauf nicht möglich gewesen. Die strukturierte Finanzierung, die durchgehende Begleitung und die enge Abstimmung mit der finanzierenden Bank haben mir den Weg zur erfolgreichen Finanzierung und Kauf des Unternehmens erst eröffnet.“

Strukturierte Finanzierung sichert Unternehmensnachfolge

Die erfolgreiche Nachfolgeregelung zeigt eindrucksvoll, wie entscheidend eine strategische Planung und professionelle Begleitung bei Unternehmensübernahmen sind. Erst durch ein durchdachtes Finanzierungskonzept und die konsequente Einbindung von Fördermitteln konnte der Generationswechsel nachhaltig gesichert und die Zukunft des Betriebs erfolgreich gestaltet werden.

Unternehmensberatung für Finanzierung und Fördermittel seit 1996

Als Finanzierungsexperte, Berater und Mentor betreut Andreas M. Idelmann mit seinem Team sowohl angehende als auch aktive Unternehmer dabei, auch in der aktuellen Situation anstehende Finanzierungs- und Wachstumsvorhaben vorzubereiten und erfolgreich umzusetzen. Mit langjähriger Erfahrung und umfassendem Expertenwissen macht er sie auch im jetzigen Marktumfeld fit.

