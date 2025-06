Erfolgreiche Partnerschaft: AGON by AOC feiert 10 Jahre G2 Esports

Amsterdam, 25. Juni 2025 – AGON by AOC – die weltweit führende Marke für Gaming-Monitore (1), feiert das 10-jährige Bestehen von G2 Esports und freut sich, die Organisation bereits seit sieben Jahren als offizieller Monitorpartner bei ihrem Aufstieg zu einem der erfolgreichsten E-Sport-Teams in Europa begleiten zu können.

Support für jahrelange Spitzenposition

Seit der Gründung von G2 Esports im Oktober 2015 hat sich die Organisation von einem ambitionierten Newcomer zu einem globalen E-Sport-Titanen herausgebildet. AGON by AOC schloss sich dieser Entwicklung im Januar 2018 an und stattete die Berliner Trainingseinrichtung von G2 mit leistungsstarken Monitoren des Modells AGON AG251FZ mit einer Bildwiederholrate von 240 Hz aus. Es war der Beginn einer Partnerschaft, die die Zukunft von Gaming-Displays für Wettbewerbe maßgeblich prägen sollte.

„Seit über sieben Jahre genießen wir bereits das Privileg, G2 bei ihrem unglaublichen Weg unterstützen zu dürfen“, sagt Cesar Acosta, Gaming Product Manager bei AGON by AOC. „Von ihrem historischen Sieg beim Mid-Season Invitational 2019 bis zu ihrer jüngsten Qualifikation für das Mid-Season Invitational 2025 in Vancouver haben wir ihre Entwicklung vom Herausforderer zum Champion miterlebt. Unsere Partnerschaft ist ein Beispiel für unser Engagement, Gamer auf jedem Level zu unterstützen – von Einsteigern, die ihre ersten Schritte machen, bis hin zu Elite-Athleten wie G2, die auf der Weltbühne antreten.“

Meilensteine der Partnerschaft

Die Zusammenarbeit hat zu denkwürdigen Momenten geführt, darunter die Einführung des G2590PX/G2 Esports Signature Edition Monitors im November 2018, der die ikonische Samurai-Ästhetik von G2 und eine professionelle 144-Hz-Leistung zu einem erschwinglichen Preis für E-Sport-Fans auf der ganzen Welt bietet.

In den letzten Jahren hat AGON by AOC dank des direkten Feedbacks der G2-Spieler Monitore wie den AGON PRO AG254FG mit einer Bildwiederholrate von 360 Hz und Nvidia Reflex Latency Analyzer, oder neuere Modelle wie den AGON PRO AG246FK mit beeindruckenden 540 Hz entwickelt – und damit die Grenzen der Gaming-Technologie im Wettbewerb immer weiter verschoben. Diese Innovationsreihe wird mit dem AGON PRO AG276UZD fortgesetzt, der die QD-OLED-Technologie mit einer Bildwiederholrate von 240 Hz und einer GtG-Reaktionszeit von 0,03 ms bei einer 4K-Auflösung kombiniert.

Blick nach vorn

Während G2 Esports in sein zweites Jahrzehnt eintritt, steht ihnen AGON by AOC weiterhin zur Seite. Cesar Acosta führt dazu aus: „Wir freuen uns darauf, G2 dieses Jahr auf der IEM Cologne zu sehen, wo wir zwei neue E-Sport-Monitore vorstellen werden, die mit ihrer außergewöhnlichen Geschwindigkeit und Klarheit neue Maßstäbe für kompetitives Gaming setzen werden. Wir bereiten uns darauf vor, eine Technologie auf den Markt zu bringen, die das nächste Jahrzehnt des E-Sports definieren wird.“

Zur Feier des 10-jährigen Jubiläums von G2 und der Partnerschaft mit AGON by AOC wird ein besonderes Video veröffentlicht, das die Entwicklung des Profigamings mit den Augen des G2 Esports Teams betrachtet. Das Video ist hier verfügbar: https://www.youtube.com/watch?v=-OUfg3SBrAI

