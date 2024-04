Erfolgreiche Re-Zertifizierung als SAP Partner Center of Expertise

Grafenrheinfeld, 12.04.2024, Der SAP Gold Partner FIS Informationssysteme und Consulting GmbH erhält zum siebten Mal in Folge die Zertifizierung zum SAP Partner Center of Expertise (PCoE).

Nach intensiver Vorbereitung und zahlreichen Kundenterminen, um alle Vorgaben der SAP nachzuweisen, hat FIS Informationssysteme und Consulting GmbH im März 2024 die offizielle Benachrichtigung zum bestandenen PCoE Audit und zur Verlängerung der Zertifizierung bis 30.04.2026 erhalten.

Ein PCoE ist ein zertifiziertes Support-Center eines PartnerEdge Sell-Partners, ehemals Value-Added Reseller (VAR), welches seinen Endkunden diesen Support anbietet – FIS ist bereits seit 2011 PCoE zertifiziert.

Dieses erfüllt die von der SAP festgelegten Standards hinsichtlich der Zertifizierung der einzelnen Support-Berater, der technischen Infrastruktur, die für die Bereitstellung des Supports für SAP-Software erforderlich ist, sowie der Geschäftsprozesse und Leistungen, die eine hohe Qualität des Supports gewährleisten. Alle PartnerEdge Sell Partner der SAP müssen sich regelmäßigen PCoE Audits unterziehen, um nachzuweisen, dass sie den veränderten steigenden Anforderungen der SAP an den Support für On-Premise Lösungen genügen.

Das Zertifikat umfasst die SAP On-Premise Produkte SAP Business All-in-One, SAP Analytics, SAP HANA sowie SAP Database, für welche FIS zertifizierten SAP-Support leisten darf.

„Die Zertifizierung ist nicht nur ein wichtiger Bestandteil unserer FIS-Strategie, sondern auch ein Beleg für unsere herausragende Leistungsfähigkeit und Kundenorientierung. Sie zeigt, dass wir unseren Kunden nicht nur erstklassige Lösungen bieten, sondern auch höchste Standards in Bezug auf Service und Support gewährleisten können“, so Stephan Wagner, CIO & Mitglied der Geschäftsleitung.

Die konsequente Umsetzung der hohen SAP-Anforderungen bei kritischen Qualitätsindikatoren im Bereich Know-how, Prozesse und Infrastruktur sowie die strikte Einhaltung der SAP-Vorgaben bei der Anlage von SAP-Meldungen zu Kundensystemen werden auch zukünftig maßgeblich für weitere erfolgreiche Rezertifizierungen verantwortlich sein.

Die FIS Informationssysteme und Consulting GmbH ist ein expandierendes, unabhängiges Unternehmen und bildet das Dach der FIS-Gruppe. Innerhalb dieser sind über 800 Mitarbeiter/innen beschäftigt, um Unternehmen jeden Tag moderner, wirtschaftlicher und wettbewerbsfähiger zu machen. Der Schwerpunkt von FIS liegt in SAP-Projekten und der Entwicklung effizienter Lösungen, welche die Digitalisierung in Unternehmen vorantreiben. Als eines der führenden SAP-Systemhäuser in der Region D-A-CH ist FIS mit der Komplettlösung FIS/wws im Technischen Großhandel Marktführer. Gemeinsam mit dem Tochterunternehmen Medienwerft deckt FIS das komplette SAP-Themenspektrum für den Bereich Customer Experience (CX) ab.

