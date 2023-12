Erfolgreiche Wohnungssuche: 5 Tipps von Maklern

In diesem Artikel geben die am besten bewerteten Immobilienmakler von Jacasa Tipps für die Wohnungssuche

In Großstädten, wie Berlin, Hamburg und München, ist der Wohnungsmarkt komplett überlastet und die Wohnungssuche dauert mehrere Monate. Bei der Vergabe der Wohnung spielen Immobilienmakler eine entscheidende Rolle: Sie werden von dem Vermieter engagiert, um aus einer großen Menge an Bewerbungen die passenden Mieter zu finden. Laut den Maklern machen viele bei der Wohnungssuche Fehler, die einfach zu vermeiden sind – und geben Ihnen deswegen hier entscheidende Tipps.

Tipp 1: Die Vorbereitung zählt

Gleich am Anfang der Wohnungssuche begehen viele direkt die ersten Fehler: Bei zunehmender Verzweiflung bewerben sie sich willkürlich auf Angebote und verlieren dadurch die Übersicht. Stattdessen ist es wichtig, sich zu fokussieren und die relevanten Unterlagen für den Bewerbungsprozess unmittelbar zusammenzutragen. Robert Vesely, der Inhaber von die immobilie. in Magdeburg und Vizepräsident des Immobilienverband Deutschland (IVD Bundesverband), gibt den Tipp: „Bestenfalls haben die Interessenten bereits einige Unterlagen zusammengestellt“, denn „schnell und verbindlich sein lohnt sich.“ Oft sind Wohnungsangebote nur kurz auf dem Markt und eine gute Vorbereitung ist entscheidend, damit Sie zügig reagieren können, wenn Sie eine Wohnung entdecken.

Tipp 2: Keine Scherze bei den Kontaktdaten

Sobald Sie eine interessante Immobilie gefunden haben, verschwenden Sie keine Zeit und melden sich umgehend bei dem Makler. Gerade bei begehrten Wohnungen entsteht eine Flut an Nachfragen, sodass die Makler nach wenigen Stunden die Anzeige schließen. „Grundsätzlich geben wir jedem gerne eine Chance auf eine Besichtigung“, sagt Rainer Gunz, Gründer und Geschäftsführer von Glück auf Immobilien in Essen. Doch wenn es viele Anfragen für eine Wohnung gibt, muss eine Auswahl getroffen werden – und deshalb gilt es, als Bewerber einiges zu beachten. Für das Ausfüllen des Kontaktformulars bei der Wohnungssuche gibt Rainer Gunz den Tipp: „Die Vollständigkeit der Daten ist das A und O. Anfragen mit Fantasienamen, wie Max Mustermann, oder teilweise geschwärzte Telefonnummern werden hinten angestellt.“

Tipp 3: Small-Talk bei der Besichtigung

Während der Besichtigung haben Sie die Möglichkeit, die Wohnung und die Umgebung anzusehen und es bietet sich Ihnen die Gelegenheit, den Makler anzusprechen. Wenn Ihnen die Wohnung gefällt, suchen Sie das Gespräch mit dem Makler. Für dieses Gespräch gibt Katrin Schmalfuß, Inhaberin von Katrin Schmalfuß Immobilien aus Brandenburg und Berlin, wichtige Tipps: „Wenn man die Eckdaten schon kennt, nicht mehr nach Staffelmiete oder Ähnlichem fragen.“ Fragen oder Gesprächsanfänge wie diese vermitteln den Maklern, dass das Expose nicht gelesen und sich nicht mit der Wohnung beschäftigt wurde. Stattdessen stellen Sie als Einstieg lieber Fragen, die ein ernsthaftes Interesse an der Wohnung vermitteln. „Interessenten können nachfragen, ob die vorhandene Einbauküche Bestandteil der Wohnung ist oder dem Mieter gehört“, empfiehlt Katrin Schmalfuß. Das zeigt, dass Sie wirklich Interesse an der Wohnung haben.

Tipp 4: Sorgfalt bei den Unterlagen

Bei der Bewerbung ist es sinnvoll, sich in die Position des Maklers hineinzuversetzen, welcher zahlreiche Selbstauskünfte für die angebotene Immobilie bekommt. Aus dieser Menge können Sie sympathisch und zuverlässig herausstechen, indem Sie auf einzelne Formalitäten achten. Zwar sind die Bewerbungsunterlagen inhaltlich relevant, doch zählt auch die Art Ihrer Präsentation. Denn unabhängig vom Einkommen sind schief fotografierte Gehaltsnachweise oder eine verpixelte Bildauflösung ein weiteres absolutes No-Go bei der Wohnungssuche. „Teilweise bekommen wir 10 E-Mails hintereinander mit unbeschrifteten Dokumenten, die wir nicht zuordnen können“, legt Rainer Gunz offen und gibt den Tipp: „Mit der richtigen Beschriftung der Dokumente und den Anlagen in einer Mail ist man ebenfalls schon sehr weit vorne.“ Alles in allem erstellen Sie am besten ein PDF-Dokument, in dem alle Unterlagen in guter Auflösung und gut sortiert zusammengefasst sind, und stechen damit aus der Menge der Bewerbungen hervor.

Tipp 5: Auf den Mietvertrag achten

Nach einer Zusage für eine Wohnung ist es fast geschafft! Nun stehen noch die Unterschrift des Mietvertrags und die Wohnungsübergabe bevor. Für den Mietvertrag gibt Sebastian Hueber, Immobilienmakler bei Lehmann Hueber Immobilien aus München und Dozent an der Volkshochschule München, den Tipp: „Beim Vertrag sollten Sie darauf achten, ob es ein selbst geschriebenes Dokument ist, das vielleicht schon seit zehn oder 20 Jahren in dieser Form verwendet wird und mit der heutigen Rechtsprechung nicht kompatibel ist, oder, ob es ein aktueller Vordruck ist.“ Wenn es Punkte gibt, die nicht nachvollziehbar sind, wenden Sie sich am besten an den Makler. Mit seiner Expertise erklärt er Ihnen einzelne Formulierungen und hilft Ihnen, den Mietvertrag zu verstehen.

Unter den 24.000 lokal und international agierenden Maklerbüros, die bei Jacasa verzeichnet sind, haben wir die am besten bewerteten Immobilienmakler nach Insider-Tipps für die Wohnungssuche gefragt. Mehr Tipps der Makler stehen im Artikel Mietwohnung suchen und finden: Tipps von Immobilienmaklern.

Die Jacasa GmbH ist eine Immobilienplattform mit Sitz in Berlin. Die Firma betreibt mit Jacasa.de die größte Bewertungsplattform für Immobilienmakler. Gelistet sind über 24.000 Maklerbüros. Mit hochwertigen Profilen steigert die Plattform die digitale Reichweite und Reputation für Immobilienmakler. Endkunden hilft Jacasa, mit nur wenigen Klicks die besten Immobilienmakler in der Umgebung zu finden. Jacasa wurde von Björn Kolbmüller und Michael Rimbach gestartet. Björn ist seit über einem Jahrzehnt in der Startup-Szene aktiv und hat u.a. die Online-Parfümerie Flaconi gegründet.

