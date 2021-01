Erfolgreicher Blick zurück nach vorn.

Agentur ipanema2c setzt Expansionskurs 2021 fort.

Ein weiteres sehr erfolgreiches Jahr verbucht die ipanema2c brand communication gmbh aus Wuppertal. Mit Beständigkeit, kreativer Energie und der notwendigen Portion Mut konnten die Markenkreativen die Geschäftsentwicklung auch 2020 positiv gestalten. Dem Team um Olaf Bruno Pahl, Geschäftsführer Strategie & Beratung und Ralf Andereya, Geschäftsführer Konzept & Kreation, kamen dabei die Fokussierung auf erklärungsbedürftige Produkte sowie ihre breit gefächerte Kundenstruktur zu Gute. “Unser Selbstverständnis als Business Building Partner, hat uns noch näher an viele unserer Kunden rücken lassen. Neben dem Bestandsgeschäft, das im vergangenen Jahr weiter ausgebaut wurde, konnten wir zahlreiche Projektetats gewinnen und neue Verbindungen schaffen”, erklärt Pahl – langjährige Beziehungen zu Kunden in ganz Deutschland zeichnen die Agentur seit ihrer Gründung aus.

Aus der dezentralen Arbeitsweise bei ipanema2c resultiert – gerade in diesen herausfordernden Zeiten – der Vorteil, dass die Agentur ihre Leistungen über bereits bestehende Arbeitsprozesse gewohnt zuverlässig in gleichbleibender Qualität umsetzen kann. Davon profitieren immer mehr namhafte B2C- und B2B-Kunden, zu denen nationale und auch internationale Marktführer gehören. “Besonders freut uns, dass wir mit markenprägender Kreation und dem daraus entstehenden Mehrwert auch immer öfter Unternehmen aus dem Bergischen Städtedreieck für uns begeistern”, blickt Andereya auf jüngste Etatgewinne nach vorn. Zum Jahresstart stehen deshalb schon weitere Markenentwicklungen an, die in klassischen, digitalen oder integrierten Maßnahmen Mehrwert schaffen sollen. Das Beratungs- und Kreationsteam wurde entsprechend erweitert. Mehr: www.ipanema2.de

Über ipanema2c brand communication gmbh

Die Wuppertaler Kommunikationsagentur hat sich auf das Thema Marke und die effektive Kommunikation zum Consumer – 2C – spezialisiert. Berater, Strategen, Texter und Grafiker arbeiten täglich an der Verwirklichung integrierter Konzepte für unterschiedlichste Branchen und Unternehmen. Von der Kombination aus Markenerfahrung und Kreativität profitieren aktuell Kunden wie Abiomed, aLEO, betterlife, COMETEC, DURIT Hartmetall, Medtronic, Nobel Biocare, Reformhaus Bacher, Sparda-Bank West, Sparkasse Wuppertal, Stahl Krebs, Schäfer-Shop oder ZWILLING.

ipanema2c ist eine Full-Service-Agentur, die kreativ und zielgerichtet für ihre Kunden arbeitet. Für deren bessere, erfolgreichere Kommunikation. Wir denken strategisch, handeln pragmatisch, liefern keine Kommunikation von der Stange. Sehen und gesehen werden: Wir glauben an die Kraft der Marke, wir glauben an Ideen.

Kontakt

ipanema2c brand communication gmbh

Olaf Bruno Pahl

Ferdinand-Thun-Str. 44

42289 Wuppertal

020269357323

info@ipanema2c.de

http://www.ipanema2c.de

