Erfolgreicher Generationswechsel: Sebastian Berg übernimmt bei Buhr & Team

Bekanntes B2B-Trainings- und Beratungsunternehmen zukunftssicher aufgestellt

BUHR & TEAM, eines der führenden B2B-Trainings- und Beratungsunternehmen für Führung und Vertrieb im deutschsprachigen Raum, hat erfolgreich die Weichen für die Zukunft gestellt: Nach fast zwei Jahrzehnten des erfolgreichen Auf- und Ausbaus zieht sich Gründer, Unternehmer und Autor Andreas Buhr aus der operativen Verantwortung zurück und übergibt die Führung des Unternehmens an seinen CEO und Vorstand Sebastian Berg als neuen Inhaber von BUHR & TEAM.

Die strategische Übergabe und der damit verbundene Generationswechsel markiert einen neuen Abschnitt in der Geschichte von BUHR & TEAM, zu dem mittlerweile neben dem Beratungs- und Trainingsgeschäft eine etablierte Trainer-Ausbildungsakademie, eine Online-Akademie sowie unter der Marke go! LiveVerlag ein verlegerisches Programm für Publikationen aus dem Bereich Weiterbildung, Training, Vertrieb, Business und Persönlichkeitsentwicklung gehören: www.buhr-team.com

UNTERNEHMENSNACHFOLGE ÜBER JAHRE STRATEGISCH ENTWICKELT

Die erfolgreiche Unternehmensnachfolge wurde über Jahre strategisch aufgebaut, denn gerade im sensiblen „People Business“ Training und Beratung kommt es auf die erwiesene hohe Expertise und Branchenerfahrung der Geschäftsführung an. Weiterbildungs- und Vertriebsexperte Sebastian Berg als neuer Geschäftsführer von BUHR & TEAM bringt beides mit, denn er ist seit über zehn Jahren Teil des Unternehmens. Berg begann dort als Juniorberater, wurde Vertriebsleiter und übernahm schließlich die Rolle des Vorstands. „Mit der Übergabe an Sebastian Berg ist eine jahrelange strategische Planung von Erfolg gekrönt worden, an der wir beide intensiv, vertrauensvoll und partnerschaftlich gearbeitet haben“, erläutert Andreas Buhr. „Das oberste Ziel eines Unternehmers sollte es sein, sich schrittweise entbehrlich zu machen. So war es nie mein Ziel, ewig im operativen Geschäft zu bleiben. Ich wollte, dass BUHR & TEAM von jemandem weitergeführt wird, der das Unternehmen kennt und wertschätzt und es mit neuer Energie, Haltung und Innovationskraft weiterentwickeln kann. Sebastian bringt all das mit. Er ist unseren Kunden aus Mittelstand und Konzernwelt über die Jahre als kompetenter und verlässlicher Ansprechpartner vertraut geworden, mit dem sowohl sie als auch das schlagkräftige und eingeschworene Mitarbeitenden-Team gerne weiter in die Zukunft gehen!“

Sebastian Berg: „Angesichts der Tatsache, dass viele mittelständische Unternehmen an einer geordneten Nachfolge scheitern, darf ich sagen, dass wir eine doppelte Erfolgsgeschichte schreiben: Zum einen ist der Weg vom Einstieg als Mitarbeiter über verschiedene Führungspositionen bis hin zur Unternehmensübernahme ein glücklicher, weil die Nachfolge damit quasi organisch aus der Mitte des Unternehmens heraus entstand. Ich bin – zum anderen – also ein lebendiges Beispiel dafür, was BUHR & TEAM auszeichnet: die Überzeugung, dass persönliche Entwicklung möglich ist, wenn Haltung, Training und konsequente Umsetzung zusammenkommen. Das macht mich umso entschlossener, auch andere auf ihrem Weg zu wirksamer Führung und erfolgreichem Vertrieb zu begleiten – das gilt für Einzelpersonen wie auch für Unternehmen. Mein Team und ich sind hochmotiviert und wollen die Zukunft gestalten!“

Ergänzt wird das neue Setup durch einen weiteren Investor, der operativ nicht tätig ist und mit seiner unternehmerischen Erfahrung zur strukturellen Weiterentwicklung beiträgt.

´DER NEUE´ SEBASTIAN BERG IST SCHON EIN ´ALTER PROFI´

Berg bringt mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Weiterbildung von Führungskräften und Vertriebsprofis mit. Seine besondere Expertise liegt im Aufbau moderner Lernlandschaften mit hybriden Trainingsansätzen und diagnostischen Tools, die Unternehmen dabei unterstützen, Führung und Vertrieb wirkungsvoll weiterzuentwickeln. Er führt nun mit dem Unternehmen ein rund 20-köpfiges Trainerteam, verantwortet die strategische Entwicklung der B2B-Sparte und des Clean Performance-Modells und baut die hauseigene Trainerausbildung sowie bekannte Formate wie das BusinessCAMP und die MasterCLASS systematisch aus. „Unser Ziel ist klar: Mehr Erfolg für unsere Kunden!“, so Berg.

UNTERNEHMER, AUTOR UND REDNER ANDREAS BUHR BLEIBT ALS MENTOR UND VORTRAGSREDNER VERBUNDEN

BUHR & TEAM und sein Gründer sind weiterhin eng verbunden und teilen gemeinsame Werte und Ziele: Andreas Buhr bleibt der Marke als Redner, Autor und Mentor erhalten, insbesondere als Sparringspartner für Unternehmerpersönlichkeiten, die an persönlicher und unternehmerischer Exzellenz arbeiten möchten. Buhr konzentriert sich daneben künftig auf die Weiterentwicklung von Produkten und Formaten, die sich vornehmlich an Einzelpersonen (B2C) richten, baut sein Mentoring-Programm weiter aus und wird weiterhin auf den internationalen Bühnen als Redner auftreten.

BUHR & TEAM ist eines der führenden B2B-Trainings- und Beratungsunternehmen für Führung und Vertrieb im deutschsprachigen Raum. Zu BUHR & TEAM gehören neben dem Beratungs- und Trainingsgeschäft eine etablierte Trainerausbildung, eine Online-Akademie sowie unter der Marke go! LiveVerlag ein verlegerisches Programm für Publikationen aus dem Bereich Weiterbildung, Training, Vertrieb, Business und Persönlichkeitsentwicklung.

Das Team unter der Führung von Sebastian Berg verfolgt mit Leidenschaft und Überzeugung das Ziel, Menschen und Unternehmen durch ehrliche Beratung, exzellente Trainingsqualität und maßgeschneiderte passgenaue Programme zu mehr Unternehmenserfolg zu führen.

