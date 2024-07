Erfolgreicher Jubiläums-Kundentag in Merklingen

40 Jahre digital ZEIT: Spannende Vorträge und Zeit für Begegnungen

Zum zweiten Mal bot digital ZEIT für Kunden und Interessenten einen Tag mit hochkarätigen Vorträgen zu den Bereichen HR und Zutritt an. In diesem Jahr fand dieser im Hotel Ochsen in Merklingen statt und dort gab es eine hervorragende Bewirtung. Im großen Saal – einer ehemaligen Scheune, die liebevoll restauriert wurde – fanden die Vorträge statt, die viel positive Resonanz bekamen. Für die Pausen konnte im Nebenraum diskutiert, Netzwerken betrieben und geschlemmt werden.

Wolfgang Volz, Geschäftsführer von digital ZEIT, begrüßte die zahlreich erschienenen Gäste und blickte auf die Anfänge des Zeiterfassungsspezialisten zurück. 40 Jahre sind für jedes Unternehmen eine lange Zeit, im Software-Bereich gelte das ganz besonders. „Wir sind stolz und sehr dankbar, dass wir Kunden und Partner haben, die uns von Anfang an auf unserem Weg begleiten“, resümierte er.

Rechtliches rund um Homeoffice und mobiles Arbeiten

Den ersten Vortrag hielten Juliane Wagner (Rechtsanwältin) und Mario Dietrich (Rechtsanwalt) der Anwaltskanzlei Urwantschky Dangel Borst Part mbB. Wie auch beim letzten Kundentag begeisterten die beiden Anwälte durch ihre fundierte und dennoch lockere Vortragsweise. „Die Vorträge der Rechtsanwälte sind immer äußerst interessant. Wo sonst bekommt man informatives, rechtssicheres Wissen so locker und in allgemein verständlicher Sprache vermittelt. Wir kommen gerne wieder. Vielen Dank!“, resümierte ein Besucher in der nachträglich durchgeführten Umfrage zum Kundentag. Interessant war, dass der Begriff „Homeoffice“ kein Rechtsbegriff ist, obwohl er gebräuchlich ist. Der Begriff „Telearbeit“ ist wiederum in § 2 Abs. 7 Arbeitsstättenverordnung legal definiert, wobei es auch dabei verschiedene Unterbegriffe gibt. Wichtig zu wissen: Bislang gibt es keinen gesetzlich verankerten Anspruch auf Homeoffice und es bedarf einer beiderseitigen Zustimmung von Arbeitnehmer und Arbeitgeber.

Neuheiten Zeiterfassung AVERO® Version 14.0 und moderner Workflow

Maximilian Denzel, Vertriebsmitarbeiter bei digital ZEIT, griff die vorherigen Themen rund um Telearbeit auf. Ab der neuen Version gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, eine Homeoffice-Quote zu errechnen. Damit können die Soll-Tage mit den Homeoffice-Tagen verglichen und die geleisteten Homeoffice-Tage für die Steuererklärung ermittelt werden. Nur eine der vielen Neuerungen der aktuell erschienen Version 14.0. Denzel zeigte anhand von kleinen Videos, die vorab mit Mitarbeitern von digital ZEIT gedreht wurden, wie einfach der Self-Service mit AVERO® funktioniert. Dabei wurde sowohl die Employee Self-Service (ESS) Seite gezeigt und wie einfach es für Mitarbeiter ist, Fehlzeiten einzubuchen, als auch die Manager Self-Service (MSS) Seite. Hier konnte man sehen, wie die Personalleitung prüfen kann, ob der Mitarbeiter noch ausreichend Urlaub oder Überstunden für einen Gleittag hat und ob es Fehlzeitenüberschneidungen innerhalb einer Abteilung gibt. Danach kann entschieden werden, ob die Fehlzeit genehmigt oder abgelehnt wird.

Würdevolleres Arbeiten dank moderner Technologie

Nach einem schmackhaften Mittagessen war es Zeit für den nächsten Vortrag durch Oliver Reisel, Geschäftsführer der ALLinONE Netzwerke GmbH, einem Partner von digital ZEIT, der das AVERO® Hosting in seinem Rechenzentrum betreut. Für die Zusammenarbeit war nicht nur die über 30-jährige Kompetenz und der hohe Sicherheitsanspruch des Unternehmens wichtig, auch die direkten und schnellen Kommunikationswege zu dem in Rain und Augsburg ansässigen IT-Spezialisten ALLinONE waren ein Kriterium für die Zusammenarbeit. In seinem interessanten Vortrag zeigte Reisel zukünftige Arbeitsweisen auf, die es ermöglichen, dass der Mensch die Technik nutzt und nicht die Technik den Menschen bestimmt.

Zutritte online und offline für Sicherheit und Transparenz

Das breite Spektrum der Zutrittskontrolle mit AVERO® wurde im letzten Vortrag des Tages von Geschäftsführer Wolfgang Volz aufgezeigt. Ziel von digital ZEIT ist es, für jeden Bedarf die passende Zutrittskontrolle zu bieten. Ob Online für Schranken, Drehkreuze, Aufzüge oder Türen mit elektrischen Türöffner oder Motorschloss oder Offline. Auch die Zutrittskontrolle mit der Wireless Technologie von SimonsVoss ist möglich. digital ZEIT bietet eigene Zutrittsmanager an in Verbindung mit VOXIO Zutrittslesern. Auch über die eigenen Terminals können Zutritte vergeben und erfasst werden – alles in der Zeiterfassungsoftware protokolliert. Die passenden Transponder oder Ausweise werden ebenfalls geliefert und auch Videomanagement und Besuchermanagement ist möglich.

Zufriedene Besucher freuen sich schon auf die nächste Veranstaltung

Das Resümee der Veranstaltung kann sich sehen lassen! Für fast alle der an der Umfrage teilgenommenen Kunden wurden die Erwartungen an den Tag übertroffen oder erfüllt. Alle würden den digital ZEIT Kundentag wieder besuchen und ihn sogar weiterempfehlen.

Die digital ZEIT GmbH mit Sitz in Neu-Ulm ist seit über 35 Jahren Hersteller von Komplettlösungen für Zeiterfassung, Workflowmanagement, Zutrittskontrolle, Projekt- und Betriebsdatenerfassung bis hin zum Fertigungsleitstand. Namhafte Kunden wie Bauhaus, OeTTINGER Brauerei, Carthago Reisemobile, Reisser und ROMA vertrauen der Software mit dem Namen AVERO®. Diese ist modular aufgebaut und kann jederzeit um zusätzliche Funktionen erweitert und über Schnittstellen an ERP-Systemen sowie Lohn- und Gehaltsprogrammen wie Datev, SAP, Paisy, Loga, Lexware u.v.m. angebunden werden. Die hauseigenen Zeit- und Zutrittsterminals komplettieren das Angebot ebenso wie Terminals vom Technologiepartner PCS.

