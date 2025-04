Erfolgreicher Start ins Event-Jahr 2025: STARFACE Roadshow lockt fast 500 Besucher

Erfolgreiche STARFACE Roadshow unter dem Motto „It“s all about Integration“ macht in acht Städten Station / Die Topthemen: STARFACE 10 und KI-gestützte Telefonie / Hoher Andrang bei praxisnahen Workshops und Projektpräsentationen aus den Regionen

Karlsruhe, 29. April 2025. Die diesjährige STARFACE Roadshow unter dem Motto „It’s all about Integration“ machte im März und April in acht Städten Station: Fast 500 Besucher nutzten die Termine in Wien, Luzern, Leipzig, Nürnberg, München, Hamburg, Dortmund und Karlsruhe, um sich über die wichtigsten News aus der STARFACE Welt zu informieren und einen Ausblick auf die im Herbst kommende STARFACE 10 zu erhalten.

„Die Roadshow ist seit vielen Jahren eines der Highlights in unserem Event-Kalender – und eine willkommene Gelegenheit, unsere Partner-Community zum zwanglosen Austausch vor Ort zusammenzubringen“, erklärt Stephan Baur, Head of Sales der STARFACE GmbH.

Im Mittelpunkt der Roadshow-Termine stand ein breites Vortragsprogramm rund um die Möglichkeiten moderner UCC-Lösungen – gerade im Hinblick auf die Potenziale der KI. Viel Anklang fanden aber auch die praxisnahen Präsentationen etablierter STARFACE Partner aus den jeweiligen Regionen, die unter dem Motto „Partner für Partner“ insgesamt rund zwanzig repräsentative STARFACE Projekte vorstellten und Best Practices daraus teilten.

Parallel zu den Vorträgen fanden wie in den Vorjahren auch diesmal wieder informative Workshops des STARFACE Customer Care Teams statt. Die Themenplatte reichte hier von den Best Practices beim Networking über STARFACE Cloud und Connect bis hin zu Call- und Audio-Analysen und Tipps für das Troubleshooting. Darüber hinaus stand der STARFACE Support den Partnern für alle Fragen zu eigenen Support-Cases zur Verfügung.

Nach der Roadshow ist vor der Roadshow

STARFACE Partner, die bei der STARFACE Roadshow 2025 nicht dabei sein konnten, müssen diesmal nicht ein ganzes Jahr auf die Neuauflage warten: Schon in wenigen Wochen steht die große Gamma Roadshow 2025 der STARFACE Muttergesellschaft auf dem Programm, bei der die Karlsruher ebenfalls mit von der Partie sein werden. Die Anmeldung ist bereits unter https://www.gammacommunications.de/ressourcen/events/roadshow-2025/#rsanmeldung möglich.

Mehr Informationen zu STARFACE erhalten interessierte Leser unter www.starface.com.

Über STARFACE

Die STARFACE GmbH ist ein dynamisch wachsendes Technologieunternehmen mit Sitz in Karlsruhe. 2005 gegründet, gilt der Hersteller von UCC-Plattformen und IP-Kommunikationslösungen als innovativer Trendsetter im Markt. Im Mittelpunkt des Produktportfolios stehen die als Cloud-Service, Hardware-Appliance und virtuelle VM-Edition verfügbaren STARFACE Telefonanlagen für Unternehmen jeder Größe. Die vielfach preisgekrönten Systeme werden über qualifizierte Partner vertrieben.

STARFACE wird in Deutschland entwickelt und produziert und lässt sich als offene, zukunftssichere UCC-Plattform mit zahlreichen CRM- und Business-Anwendungen verknüpfen. Sie unterstützt alle gängigen Technologien und Standards und ermöglicht über offene Schnittstellen die Einbindung von iOS- und Android-basierten Mobiltelefonen sowie Windows- und Mac-Rechnern in die Kommunikationsstruktur von Unternehmen.

Die STARFACE GmbH ist Teil der STARFACE Group, die seit Februar 2025 zur Gamma Communications Group PLC – einem führenden Anbieter von Unified Communications as a Service (UCaaS) für Geschäftskunden in Großbritannien, den Niederlanden, Spanien und Deutschland – gehört.

Mehr Informationen unter: https://starface.com/

