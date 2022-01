Erfolgreicher Start: Streaming-Dienst GHOSTflix begeistert Mystik-Fans

Der neue Streaming-Dienst GHOSTflix richtet sich direkt an Fans des Mystischen, Paranormalen und Übersinnlichen – mit Reality-Mystery-Serien, Dokumentationen, exklusiven Interviews, Specials und Eigenproduktionen. Ausgestrahlt werden die Inhalte ohne Werbeunterbrechung. Ein einzigartiges Angebot im DACH-Raum feiert nach einem Jahr spannende Erfolge.

Streaming-Dienst für paranormale Phänomene baut Beliebtheit aus

Trotz Rationalisierung der menschlichen Denkweise hat die Faszination für das Paranormale in den vergangenen Jahren zugenommen. GHOSTflix hat sich als neues Streaming-Angebot auf diese Themen spezialisiert. Im Oktober 2020 von den Gründern Michael Heinzelmann und Daniel Jansen gestartet, verzeichnet der Streaming-Dienst inzwischen zahlreiche begeisterte Nutzer*innen. Auf der ausschließlich privat finanzierten, investorenfreien Plattform erwartet die Zuschauer fast täglich neue Informationen wie auch wissenschaftliche Hintergründe zu paranormalen Phänomenen rund um Geister, Dämonen und dem Leben nach dem Tod.

Streaming weltweit erfolgreicher Formate und beliebter Eigenproduktion

Zum GHOSTflix Angebot zählen weltweit erfolgreiche Formate wie zum Beispiel „Die Geisterakten“, „Fourman Brothers – Paranormal Nightmare“ und „Demon House von Zak Bagans“, die für den deutschen Markt exklusiv synchronisiert wurden. Ebenso im Programm befinden sich Reality-Mystery-Serien von nationalen und internationalen Ermittlerteams aus den USA, Australien, Österreich und Polen. Weitere, weltweite Formate sind bereits in Vorbereitung. Mit der Dokumentation „Stimmen – Botschaften von der anderen Seite“ hat GHOSTflix zudem seine erste Eigenproduktion erfolgreich gestartet. Das Team rund um die beiden Gründer arbeitet derzeit an weiteren vielversprechenden Dokumentationen. Sämtliche Inhalte werden in brillanter Bild- und Tonqualität gestreamt.

Phänomene werden ebenso wissenschaftlich betrachtet

GHOSTflix beleuchtet die Faszination für das Unerklärliche sowohl von der spirituellen als auch von der wissenschaftlichen Ebene. So gibt es exklusive Interviews mit namhaften Wissenschaftlern wie Prof. Dr. Thilo Hinterberger, Prof. Dr. Godehard Brüntrup, Prof. Dr. Erlendur Haraldsson und vielen weiteren Koryphäen aus dem Bereich der Jenseitsforschung. Die Inhalte beschäftigen sich mit den ältesten Fragen der Menschheit: „Gibt es Geister wirklich?“, „Ist der Tod das Ende?“ und „Was passiert, wenn wir sterben?“. Neben faszinierenden Filmen und Serien finden die Nutzer*innen Dokumentationen, Interviews und Forschungen zu diesen Themen dank GHOSTflix jetzt zentral auf einer deutschen Streaming-Plattform.

Günstige Abonnements ab 4,99 EUR – monatlich kündbar

GHOSTflix bietet drei Abo-Varianten an: monatlich für 4,99 EUR, im 3-Monatsabo für 14,90 EUR oder als Jahresabo für 49,99 EUR. Beim Jahresabo profitieren die User*innen von zwei Gratismonaten. Alle Abo-Modelle bieten den uneingeschränkten Streaming-Zugriff auf sämtliche Serien, Specials, Interviews und Dokumentationen ohne Werbeunterbrechungen. Das Streaming-Volumen ist grundsätzlich unbegrenzt. Das Abonnement für 4,99 EUR ist monatlich kündbar.

Weitere Informationen unter: https://ghostflix.tv/

Über GHOSTflix:

GHOSTflix ist ein Streaming-Dienst für Mystisches, Paranormales und Übersinnliches. Die Streaming-Plattform mit Sitz in Andernach wurde im Oktober 2020 von den beiden Geschäftsführern Daniel Jansen und Michael Heinzelmann gegründet. Das im DACH-Raum bislang einzigartige Streaming-Angebot bietet neben weltweit erfolgreichen Serien und Filmen ebenso Interviews, Dokumentationen und Eigenproduktionen für Fans von paranormalen Phänomenen wie Geister, Dämonen und dem Leben nach dem Tod an.

Kontakt

GHOSTflix UG (haftungsbeschränkt)

Michael Heinzelmann

Marktgasse 4

56626 Andernach

+49-(0)30-520043614

support@ghostflix.tv

https://ghostflix.tv

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.