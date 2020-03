Erfolgreiches Projektmanagement bei der Algroup GmbH

Ein Blick hinter die Kulissen mit Mert Korkmaz

Die in Köln ansässige Algroup GmbH ist bekannt für innovative Produkte und stattet kleine und große Firmen, Museen oder Messen mit Leuchtkästen aus. Doch wer steht hinter dem erfolgreichen Unternehmen? Mitarbeiter Mert Korkmaz berichtet über seinen Werdegang und seine Arbeit im Projektmanagement.

Mert Korkmaz ist bereits seit 2014 Mitglied im Team der Algroup GmbH. Er hat seine Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann im Unternehmen und berufsbegleitend ein Studium im Bereich Business Administration an der Hochschule Fresenius absolviert. Seine Abschlussarbeit handelte von der Einführung und Umsetzung eines Konzepts zur Produkteinführung am Beispiel des Frameless-Quicks, einer innovativen Rahmenlösung für den idealen Messeauftritt.

“Ich bin schnell als vollwertiges Mitglied im Team aufgenommen worden und habe mich um verantwortungsvolle Aufgaben kümmern dürfen”, erklärt Mert Korkmaz. “Gerade das Projektmanagement stellt für mich eine reizvolle Herausforderung dar.”

Das engagierte Projektmanager-Team begleitet seine Kunden Schritt für Schritt vom Konzept über den Bau von Prototypen bis zum serienfertigen Produkt. Dabei ist die Beratung stets auf die individuellen Wünsche des Kunden bezüglich der Auswahl von Materialien und Produkten, Kombinationsmöglichkeiten von bestehenden Systemen oder der Produktion von Sonderanfertigungen abgestimmt. Die Kosten werden stets im Blick behalten. Auch die Koordination von Montage- und Wartungstouren sowie alle logistischen Herausforderungen gehören zum Aufgabengebiet eines Projektmanagers wie Mert Korkmaz.

“Besonders spannend waren für mich in meiner bisherigen Laufbahn drei Projekte. Zum einen haben wir ein Planetarium mit über 100 Leuchtkästen ausgestattet und so die Sternenwelt im Ausstellungsbereich zum Leuchten gebracht. Zum zweiten haben wir das Interior Design einer Bank ebenfalls durch beleuchtete Rahmen enorm aufgewertet und zum dritten haben wir für ein bekanntes Bekleidungsgeschäft innovative 3D-Logos entworfen und erstellt”, so der Algroup-Projektmanager abschließend.

Weitere Informationen zu diesem Thema und zu Werbefläche für Außenwerbung, Wandbild beleuchtet oder zu leuchtende Bilder finden Interessierte auf https://www.algroup.de.

Die ALGROUP GmbH aus Köln hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit innovativen Werbesystemen den Werbeerfolg ihrer Kunden nachhaltig zu erhöhen. Sie hat sich seit 1991 auf das Visual Branding am Point of Sale, auf Messen & Events sowie im Interior Design spezialisiert. Neben der hauseigenen Produktion bietet ALGROUP umfassende Servicekompetenzen von der Entwicklung und dem Design über die Logistik bis hin zur Montage und Wartung. Die Basis für die perfekte visuelle Darstellung bildet die Eigenmarke FRAMELESS. Das Textilspannrahmen-System aus Aluminium in Premium-Qualität, welches sich durch elegante Optik sowie langlebige, herausragende Qualität auszeichnet, findet mittels verschiedener Produktvarianten vielfältige Anwendung.

