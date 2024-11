Erfolgreiches Stammdaten-Projekt vor ERP-Migration

Das Familienunternehmen HAUSER mit Sitz im österreichischen Linz hat seine Stammdaten für den internationalen Einsatz von SAP S/4HANA optimiert. Mit Software und Service von simus systems konnte das Master Data Management Team einen Golden Client aufbauen, der eine sichere Migration gewährleistet und die weitere Automatisierung und Digitalisierung in der Zukunft unterstützt.

Als Partner für individuelle Frische-Lösungen plant und produziert HAUSER schlüsselfertige Kälteanlagen für den internationalen Markt. Das Unternehmen betreibt mehrere Fertigungsbetriebe in Österreich und Tschechien, Vertriebszentren in Europa und einen Standort in Australien. Ab 2025 soll weltweit mit S/4HANA von SAP gearbeitet werden. Dazu mussten die bisher in unterschiedlicher Form und Qualität gepflegten Stammdaten grundlegend bereinigt, ergänzt und auf neue Anforderungen der Automatisierung und Digitalisierung vorbereitet werden.

Spezialist für Datenmanagement gesucht

„Zur Unterstützung haben wir einen Stammdaten-Spezialisten mit tiefgehendem SAP Know-how gesucht“, berichtet Paul Lung, der als Teamleiter Stammdatenmanagement SAP für die Materialstamm- und Geschäftspartnerdaten verantwortlich ist. Unter fünf Anbietern wurde simus systems ausgewählt.

Hauptgründe waren die von simus angebotene Methode der individuellen, aber an Standards angelegten Klassifizierung, die in einem Vorprojekt getestete Software simus classmate und die technische Möglichkeit, den fertigen Datenbestand direkt in SAP zu migrieren. „Wir wollten die SAP-Expertise von simus systems für uns erschließen“, sagt Paul Lung. „Im Nachhinein betrachtet war dies sicher eine gute Entscheidung.“

Perfekte Datenbasis sichert Migrationserfolg

Anfang 2022 begann das Klassifizierungsprojekt. Eine von simus systems entwickelte Best-Practice-Standardklassifizierung wurde in Workshops und Abstimmungen mit den Fachbereichen immer weiter angepasst. Heute ist die individuelle Klassifizierung zu 99 Prozent fertig. „Alle Fachbereiche sind zufrieden“, weiß Paul Lung. „Wir konnten viele Abhängigkeiten schon jetzt berücksichtigen, die wir sonst später in S/4HANA hätten ändern müssen.“ Um die Qualität der Daten zu sichern, wurden neue Prozesse zur Materialanlage eingerichtet. HAUSER verfügt nun über einen Datenschatz, der zeitaufwändige Suchen, Dubletten und Fehler erspart. In Qualität und Umfang entspricht er den Aufgaben der Automatisierung und Digitalisierung, die das Unternehmen in den kommenden Jahren angehen will. „In das Master Data Management muss man viel Zeit und Überlegung investieren, aber es lohnt sich sofort“, sagt Paul Lung. „Die hervorragende Zusammenarbeit mit den kompetenten und freundlichen Beratern von simus systems hat viel zu dem erfolgreichen Projektverlauf beigetragen.“

Die 2002 gegründete simus systems GmbH mit Sitz in Karlsruhe ist mit ihrer Produktfamilie simus classmate einer der Marktführer im Bereich automatische Klassifizierung von CAD-Modellen, Datenbereinigung von Massendaten, dem Suchen und Finden vorhandener Daten und der automatischen Kalkulation. Das eigenständige Unternehmen bietet Erfahrungen aus über 300 erfolgreichen Projekten in den Branchen Maschinen- und Anlagenbau, Automobilindustrie und Elektrotechnik. Die Produktfamilie simus classmate integriert sich mit führenden 3D CAD- und PLM-Lösungen sowie mit ERP-Systemen wie SAP.

