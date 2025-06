Alexandra Dickschat kämpft als Speakerin bei „Germany“s Next Speaker Star 2025“ für gelebte Diversity

Dortmund, Juni 2025 – Vielfalt ist kein Schlagwort für Alexandra Dickschat, sondern gelebte Realität. Als transidente Frau, hochgradig sehbehindert und Elternteil zweier Kinder mit Migrationsgeschichte kennt sie die Herausforderungen, die mit dem Anderssein einhergehen – im Alltag, im Beruf und in der Gesellschaft.

Mit ihrer Teilnahme an „Germany“s Next Speaker Star 2025“ setzt sie ein Zeichen. Ihr Thema: „Erfolgsfaktor Diversity“.

Ihre Botschaft: Vielfalt ist nicht das Problem – sondern unsere einzige Zukunftschance.

„Ich bin keine Frau, die sich über Zahlen, Daten, Fakten verkauft. Meine Geschichte ist meine Botschaft. Wer heute im Vertrieb, in der Führung oder in der Verwaltung tätig ist, muss erkennen: Es geht nicht mehr nur um Effizienz – es geht um Menschlichkeit. Nur so ist Innovation, Kreativität und demnach Wachstum möglich. Diversity darf nicht mehr unter dem Radar verschwinden.“

In einem Wettbewerb mit rund 600 Teilnehmenden hat Alexandra Dickschat den Mut, ihre Geschichte zu erzählen – für mehr Sichtbarkeit, für Empathie und gegen Diskriminierung und Ausgrenzung. Sie ruft die Öffentlichkeit zur Unterstützung auf: Jede Stimme zählt – nicht nur für sie, sondern für eine buntere, tolerantere Gesellschaft.

Zusätzlich unterstützt die Veranstaltung die Hakuna Matata Foundation, die sich für die Augengesundheit kenianischer Kinder einsetzt – ein Thema, das Alexandra als sehbehinderte Frau besonders berührt und, mit jeder Stimme wird ein Baum gepflanzt.

Über Alexandra Dickschat

Alexandra Dickschat ist Speakerin, seit 25 Jahren Unternehmensberaterin für Marketing und Vertrieb – Expertin für Diversity. Sie begleitet Unternehmen, Verwaltungen und Organisationen auf dem Weg zu mehr Sichtbarkeit, Respekt und Inklusion. Ihre Vorträge berühren, motivieren – und machen Mut zum Wandel.

