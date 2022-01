Erfolgskick grenzenlos: Das Event von Felix Brunner

„Dank Krise zum Erfolg“ – Herausforderungen als Chance begreifen

Auch im Jahr 2022 lädt 5 Sterne Redner Felix Brunner aus dem Ostallgäu zu seinem bekannten Heimat-Event ein, welches coronakonform als Online-Event „ERFOLGSKICK GRENZENLOS“ stattfindet.

In diesem Jahr ist Tirolerin Carina Frei zu Gast: Carina Frei bereichert die Veranstaltung als Mindset-Expertin, die in ihrem Vortrag „Alphawoman – Was Frauen am Erfolg hindert“ über ihr großes Metier Frauenpower spricht. Auch die Schauspielerin aus Tirol hat vor allem eines im Blick: Persönliches Wachstum.

Natürlich wird auch Felix Brunner selbst einen Vortrag halten. Der Lebenslauf des jungen Ostallgäuers (32) belegt, dass er Experte darin ist, mit Rückschlägen umzugehen und Herausforderungen als Chancen zu begreifen. Die Corona-Pandemie hat den Vortragsredner und Behindertensportler einmal mehr gefordert. Sich jetzt zu verstecken oder gar aufzugeben kann er sich jedoch nicht vorstellen. Vielmehr hat er sich zum Ziel gesetzt, andere Menschen mit seinen Erfahrungen durch die Krise zu helfen. Vor über dreizehn Jahren hatte der junge Ostallgäuer einen schweren Unfall. Der damals 19-Jährige stürzte beim Abstieg von einer Eisklettertour rund 30 Meter in die Tiefe. 70 Operationen, 13 Monate Intensivstation, acht Monate künstliche Beatmung und Bewegungseinschränkungen, die ihn an den Rollstuhl binden, folgten. Nach dem Abschluss der Rehabilitation galt es, die Zukunft neu zu gestalten und so gründete Felix sein eigenes Unternehmen. Seit nunmehr zehn Jahren ist er als Vortragsredner und Berater tätig. Heute führt er ein selbstbestimmtes Leben, ist mit einem neu gebauten Haus im Ostallgäu fest verwurzelt und als frischer Familienvater glücklicher denn je.

Aus seinem Erfahrungsschatz hat er Strategien entwickelt, sich immer wieder selbst zu motivieren und Chancen zu nutzen. Die „Herausforderung Corona“ hat er mit genau diesem Wissen und seinem unbeirrbaren Optimismus angenommen. Er hat umgedacht, sich mit Alternativen befasst, um seiner Berufung weiterhin nachgehen zu können und in die Zukunft investiert. Im letzten Jahr installierte er sich sein eigenes Streaming-Studio und erreicht die Menschen seither online bis ins Homeoffice oder das virtuelle Klassenzimmer. Felix neuestes Online-Event „ERFOLGSKICK GRENZENLOS“ zeigt, dass in jeder persönlichen und gesellschaftlichen Herausforderung auch große Chancen liegen.

Der Vortrag „Dank Krise zum Erfolg“ gibt seine Erfahrungen und Erkenntnisse weiter. Mit seinen Ansätzen zu mehr Motivation und positivem Denken vermittelt er Strategien, um Kraft aus Veränderungen zu ziehen, individuelle Potenziale zu entfalten und Krisen erfolgreich zu meistern.

Die beiden 5-Sterne-Redner überzeugen in ihren Vorträgen mit ihrer authentischen Art und eindrucksvollen Botschaften. „Das Durchstehen einer Krise bedeutet eine große Kraftanstrengung, aber das Leben macht einfach unglaublich viel Spaß, wenn man bereit ist, Veränderungen anzunehmen.“, sagt Felix Brunner.

5 Sterne Redner ist eine Redneragentur für Top Speaker aus den Bereichen Comedy, Motivation, Sport und Gesundheit, Teambuilding und Führung sowie Zukunftstrends und Innovation.Zum Portfolio gehören bekannte Sportler wie der U21 Fußball Nationaltrainer Stefan Kuntz, Olympiasiegerin Natalie Geisenberger und Schiedsrichter Knut Kircher ebenso wie Motivator Hermann Scherer und Extremsportler Norman Bücher. Die Referentenagentur 5 Sterne Redner vermittelt gefragte Redner wie Zukunftsforscher Sven Gabor Janszky und Gedächtnisweltmeister Dr. Boris Nikolai Konrad und prominente Redner wie Top-Manager Thomas M. Stein und Rechtsanwalt Franz Obst. Darüber hinaus betreut und fördert 5 Sterne Redner auch hoffnungsvolle Nachwuchstalente. www.5-sterne-redner.de

