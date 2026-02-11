Erfolgsstory: Kosten pro Conversion um 91 % gesenkt

Schweizer Sofortdienstanbieter zahlt CHF 13 statt CHF 300 pro Anfrage, nach komplettem Google Ads Neuaufbau durch cloudWEB.

Ein Schweizer Anbieter für technische Sofortdienste gab monatlich rund CHF 8’000 für Google Ads aus und bekam dafür 50 Conversions. Kosten pro Conversion: knapp CHF 300. cloudWEB hat die Kampagnenstruktur komplett neu aufgebaut. Heute liegt der CPC bei CHF 0.75, die Kosten pro Conversion bei CHF 13, und der Kunde generiert über 175 Anfragen pro Monat.

Das Problem: Budget raus, kaum Ergebnisse zurück:

Das Google Ads Konto hatte keine klare Struktur. Breite Keyword-Sets ohne Ausschlüsse, unspezifisches Geo-Targeting, keine Zeitsteuerung. Das Ergebnis: Über CHF 5 pro Klick, massive Streuverluste, und ein ROAS, der das Budget nicht rechtfertigte. Besonders problematisch: Die Kampagnen liefen rund um die Uhr in Regionen, die der Anbieter gar nicht bedient. Ein grosser Teil des Budgets floss in Klicks, die nie zu einer Anfrage führen konnten – weil die Suchintention nicht zur Dienstleistung passte oder der Standort schlicht falsch war.

Was cloudWEB konkret gemacht hat:

cloudWEB hat das Konto nicht optimiert, sondern neu gebaut. Der erste Schritt: eine vollständige Analyse der bisherigen Daten. Welche Keywords konvertieren? Welche Regionen bringen Anfragen? Zu welchen Uhrzeiten suchen potenzielle Kunden? Auf dieser Basis entstand eine komplett neue Kampagnenarchitektur.

Im Dezember 2025 ging eine Performance-Max-Kampagne live, die über Search, Display, Discover und YouTube Kunden in akuten Bedarfssituationen erreicht. Parallel dazu eine dedizierte Search-Kampagne mit über 95 massgeschneiderten Keywords und mehr als 30 individuellen CPC-Anpassungen. Negative Keyword-Listen schliessen irrelevante Begriffe und Regionen konsequent aus. Geo-Targeting beschränkt die Ausspielung auf die tatsächlichen Einzugsgebiete, und die Zeitsteuerung sorgt dafür, dass Anzeigen genau dann laufen, wenn die Nachfrage am höchsten ist.

Die Zahlen:

Kosten pro Conversion: CHF 300 auf CHF 13 (-91 %)

Conversions pro Monat: 50 auf 175+ (3,5x)

Monatskosten: CHF 8’000 auf unter CHF 2’000 (-75 %)

CPC: CHF 5+ auf CHF 0.75

Weniger Klicks, aber die richtigen. Jeder Franken arbeitet jetzt.

Fazit:

Dieses Projekt zeigt, was passiert, wenn Google Ads nicht einfach „optimiert“, sondern konsequent neu gedacht werden. Kein A/B-Test auf bestehenden Kampagnen, kein Schrauben an Kleinigkeiten, sondern ein struktureller Neuaufbau mit sauberen Daten, präzisem Targeting und klarer Budgetkontrolle. Das Ergebnis: 91 % weniger Kosten pro Conversion, 3,5x mehr Anfragen, 75 % weniger Gesamtkosten. Wer wissen will, ob das eigene Google Ads Konto ähnliches Potenzial hat, cloudWEB analysiert es kostenlos.

Die cloudWEB GmbH aus Winterthur ist die Nummer #1 Online Marketing Agentur. Der Online-Marketing Plan der cloudWEB hilft Kunden dabei mehr Umsatz, mehr Kunden und Verkäufe zu erzielen. Das inhabergeführte Unternehmen kombiniert datengetriebenes Online-Marketing, Webanalytics und KI-Technologien zu massgeschneiderten Digitallösungen. Mit einem pragmatischen Ansatz entwickelt cloudWEB messbare Kommunikationsstrategien, die echten Mehrwert für ihre Kunden schaffen. Das Leistungsspektrum umfasst Performance Marketing, SEO/SEA, GEO (Generative Engine Optimization), Conversion-Optimierung und Marketing-Automatisierung. Als Google Premier Partner darf sich die cloudWEB zu den führenden 3% der Google Ads Agenturen der Schweiz zählen.

Firmenkontakt

cloudWEB GmbH

Thomas Hasenfratz

Zürcherstrasse 182

8406 Winterthur

052 536 15 04



https://www.cloudweb.ch/

Pressekontakt

cloudWEB GmbH

Martina Bernet

Zürcherstrasse 182

8406 Winterthur

052 536 15 04



https://www.cloudweb.ch/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.