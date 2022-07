Erfreuliches erstes Halbjahr für Microsoft Gold-Partner xalution

Business IT-Dienstleister vermeldet zweistellige Wachstumsraten

Nürnberg, 8.07.2022; Die xalution group GmbH ( www.xalution.com), Anbieter von Beratungs- und IT-Dienstleistungen mit Fokus auf Microsoft Business Software, hat das erste Halbjahr 2022 erfolgreich abgeschlossen und geht weiterhin von einer Wachstumsrate von über zwanzig Prozent für das gesamte Jahr aus. Geprägt wird das Resultat der ersten sechs Monate vor allem durch den Gewinn mehrerer namhafter Neukunden, die sich wegen der Lösungsorientierung sowie der ausgewiesenen Branchenexpertise von xalution im Bereich Fashion und Sport sowie generell im Einzelhandel für eine Zusammenarbeit mit dem international aufgestelltem IT-Dienstleister entschieden hatten.

Insbesondere zu dem Erfolg beigetragen haben ERP-Softwarelösungen im Bereich der Finanz- und Warenwirtschaft sowie CRM-Lösungen für Kundenbeziehungsmanagement, wo xalution mit Microsoft Dynamics insbesondere die Bedürfnisse größerer mittelständischer Unternehmen optimal abdeckt. Zusätzlich wurden mehrere Projekte im Bereich Microsoft Power Apps für verschiedene Kunden im öffentlichen und Gesundheitssektor umgesetzt. Damit profitierte xalution klar von der durch die Corona-Pandemie stark gestiegenen Nachfrage nach Digitalisierung und dem damit verbundenen Bedarf nach Erneuerung der IT-Infrastruktur mit Fokus auf Cloudlösungen.

Mitarbeiterzahl legt um 30 Prozent zu

Parallel zur Auftragslage stieg bei xalution auch der Bedarf an qualifiziertem Personal, das jedoch erfolgreich akquiriert werden konnte – nicht zuletzt auch deswegen, weil das Unternehmen bereits zum dritten Mal in Folge unter Deutschlands „Top-Arbeitgeber Mittelstand“ gewählt wurde. Die xalution Belegschaft wuchs damit um ganze dreißig Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Erfolgreichen Kooperationen mit verschiedenen Hochschulen ist unter anderem ein Zuwachs im Bereich der Berufseinsteiger zu verdanken. Und es werden weiterhin Fachkräfte gesucht, vor allem erfahrene Berater und Projektleiter sowie Lösungsarchitekten mit dem richtigen Mindset.

xalution Beirat Rudolf Scharping freut sich über die positive Unternehmensentwicklung: „Das Wachstum von xalution zeigt, dass strategisch langfristig und inhaltlich gut aufgestellte Unternehmen mit fundierter Expertise – gerade auch mittelständische – immer gebraucht werden. Ganz einfach deshalb, weil sie echte Mehrwerte bieten und dauerhaft als verlässlicher Partner an der Seite ihrer Kunden stehen. Auch in Zeiten, die von Krisen und Herausforderungen gezeichnet sind“.

Die xalution group GmbH implementiert erfolgreich Branchenlösungen für Microsoft Dynamics 365 für Unternehmen in der Sport- und Modebranche, sowie im Public- und Health Sektor. Unser internationales Team mit rund 100 Beratern, Entwicklern und Datenbankspezialisten kann unsere Leistungen in mehr als 10 Sprachen erbringen. Als zertifizierter Microsoft Gold Partner bieten wir unseren Kunden das gesamte leistungsfähige Microsoft-Produktportfolio und die damit verbundenen Dienstleistungen. Zum Kern unserer Leistungen gehören die Optimierung von Geschäftsprozessen, der möglichst effiziente Einsatz von Unternehmenssoftware und Digitalisierungsprojekten. Mit langjähriger Erfahrung in internationalen Projekten mit komplexen organisatorischen Herausforderungen bieten wir unseren Kunden stabile und zuverlässige Lösungen.

