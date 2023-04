Ergebnis der Daltix Analyse: Knuspr bietet den größten Anteil an Bio-Produkten

Mit 22,3% Bio-Produkten im Verhältnis zum Gesamtsortiment liegt Knuspr mit großem Abstand auf Platz 1.

München, 3. April 2023. Das Einzelhandelsdaten-Unternehmen Daltix sammelt jeden Tag aktuelle Preise, Preisangebote und Produktinformationen zum Vollsortiment der größten Supermärkte, Drogerien und Lebensmittel-Lieferdienste. Im Rahmen einer aktuellen Erhebung wurden deutschlandweit die Sortimente – insgesamt über 216.000 Produkte – von elf verschiedenen Händlern, wie Rewe, dm oder Picnic gegenübergestellt und der Anteil an Bio-Produkten im Verhältnis zum Gesamtsortiment ermittelt. Mit einem beachtlichen Vorsprung ging der Online-Supermarkt Knuspr mit einem Bio-Anteil von 22,3% deutlich in Führung.

Regionalität, Nachhaltigkeit und ein verantwortungsvoller Umgang mit natürlichen Ressourcen sind erklärte Ziele von Knuspr und ein kontinuierlich wachsende Bio-Sortiment somit obligatorisch. Das bestätigt Marcus Schlich, stellv. Commercial Director von Knuspr: „Diese Spitzenposition kommt für uns nicht überraschend, ist jedoch eine tolle Bestätigung für unsere Arbeit. Mit unserem breiten Bio-Sortiment – einem schönen Mix aus regionalen Frische-Artikeln und attraktiven Produkt- und Marken-Highlights – bieten wir unseren Kunden die perfekte Gesamtlösung. Schon jetzt macht das Bio-Sortiment rund 30% des Umsatzes aus. Mehr als 3.170 attraktive Bio-Produkte stehen unseren Kunden zur Auswahl und dieser Anteil wird aufgrund der großen Nachfrage kontinuierlich ausgebaut.“

Claus Unterkircher, Head of Sales Daltix Deutschland ergänzt: „Wir waren bei der Analyse unserer über 1.5 Millionen tagesaktuellen Datensätze zu FMCG-Artikeln positiv überrascht, dass ein Online-Supermarkt den größten Anteil an Bio-Produkten hat. Einzelhändler, die täglich aktuelle Daten nutzen, können sich einen Vorsprung bei relevanten Informationen und Analysen in der Branche erarbeiten.“

Daltix hat es sich zur Aufgabe gemacht, vollständige und vertrauenswürdige Daten zu jedem Einzelhandelsprodukt auf tagesaktueller Basis online und offline bereitzustellen. So ermöglicht das Unternehmen Einblicke in Preis-, Aktions-, Sortiments- und Produktdaten zu gewinnen und Markenprodukte sowie Eigenmarken mittels des eigens entwickelten Matching-Tools zu vergleichen.

Der deutsche Online-Supermarkt Knuspr liefert frische und hochwertige Lebensmittel innerhalb von drei Stunden direkt nach Hause. Im Zentrum des Vollsortiments stehen Frischwaren wie Obst und Gemüse, Fleisch und Fisch, Milchprodukte und Backwaren. Dabei macht unter anderem die Herkunft und Logistik den Unterschied: Über zwei Drittel seines Vollsortiments bezieht Knuspr direkt von Herstellern und Landwirten, nicht von Groß- und/oder Zwischenhändlern.

Mehr als 30 % des Sortiments stammt von regionalen Anbietern, wie Metzgereien und Bäckereien. In München dient das Knuspr Logistikzentrum in Garching als einziger Umschlagplatz aller Bestellungen aus dem Raum München und Augsburg, gleiches gilt für den Knuspr Standort in Bischofsheim und die Metropolregion Rhein-Main. Dadurch können die Produkte in kürzester Zeit – in nur wenigen Stunden nach Ernte oder Herstellung – zu den Kunden nach Hause geliefert werden. Mit diesem innovativen Konzept aus frischen Produkten, dem breiten Vollsortiment und der schnellen Lieferung sieht sich Knuspr als revolutionärer Player im E-Food Business, der in den nächsten drei Jahren rund 30 Millionen Kunden in Deutschland erreichen will. Standorte in Hamburg, Köln und weiteren Städten sind bereits in Planung. Unter Berücksichtigung eines bestimmten Bestellwertes erfolgt die Lieferung kostenfrei. Geliefert wird von Montag bis Samstag zwischen 6:00 und 22:00 Uhr.

Bildquelle: @Daltix