Ergebnisse Frankfurt International Trophy 2025

Frankfurt International Trophy präsentiert Ergebnisse 2025 –

Erstmalig öffnet die Frankfurt Trophy auch für Schinken und Wurstwaren

– Beste Wurstware des Wettbewerbs kommt aus Deutschland

– Bester Käse des Wettbewerbs kommt aus Spanien

– Bestes Milchprodukt des Wettbewerbs kommt aus Deutschland

Mainz, 17. Dezember 2024. Am 13. Dezember 2024 öffnete die Frankfurt International Trophy ihre Türen für die erste Ausgabe für Schinken und Wurstwaren, sowie die dritte Ausgabe für Käse und Milchprodukte. Rund 135 Verkoster und Verkosterinnen aus aller Welt nahmen an dem Ereignis teil.

Mike Joseph, Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt am Main und Schirmherr der Veranstaltung begründet, warum Frankfurt die optimale Bühne für einen der wichtigsten Wettbewerbe der Branche in Europa ist: „Frankfurt am Main ist nicht nur eine wirtschaftsstarke, europäische Metropole mitten in. Als wichtiges Finanz- und Wirtschaftszentrum im Herzen von Deutschland und Europa, ist Frankfurt ein perfekter Austragungsort“.

Die Ehrenpräsidentschaft in diesem Jahr übernahm Carina Reckers, Gastrowissenschaftlerin und Head of Communications & Public Relations der Markthalle Neun in Berlin.

Unter den Verkostern und Verkosterinnen befanden sich zahlreiche Expertenprofile wie des Käsesommeliers oder Metzgermeister, aber auch erfahrene Amateure gehören zu den Jurys. Sie stehen stellvertretend für den Verbraucher. Dadurch können die Geschmäcke der Konsumenten bei der Auswahl der prämierten Produkte angemessen berücksichtigt werden was den Wettbewerb so einzigartig macht.

Die gleichzeitig stattfindenden Verkostungen für Käse und Milchprodukte, sowie Schinken und Wurstwaren begrüßten zusammen knapp 700 Proben aus 15 Ländern.

Insgesamt wurden 152 Käse und Milchprodukte, sowie 51 Schinken und Wurstwaren mit den begehrten Medaillen ausgezeichnet, davon 79 Proben mit den Medaillen Großes Gold (ab 92 Punkten).

Zusätzlich zu der Vergabe der Medaillen werden die jeweils besten Einreichungen für Käse und Milchprodukte, sowie Schinken und Wurstwaren pro Land gekürt. In diesem Jahr geht der Titel als bester Käse im Vergleich zu allen Ländern nach Spanien.

Beste Wurstware des Wettbewerbs kommt aus Deutschland:

Tremmelino

Produzent: Tremmel Genuss & Event GmbH

Bester Käse des Wettbewerbs kommt aus Spanien:

Manchego Ojos del Guadiana PLATINUM

Produzent: Manchega Ojos Del Guadiana sl

Bestes Milchprodukt des Wettbewerbs kommt aus Deutschland:

Wittgensteiner Joghurt Natur Cremig

Produzent: Milcherei Henk

Mit 58 Auszeichnungen führt Spanien das Ranking bei den Käse und Milchprodukten an, gefolgt von Frankreich und Deutschland mit 23 Medaillen. Die übrigen Medaillen teilen sich auf Dänemark, Österreich, Italien, Irland, die Schweiz, Schweden und die Niederlande auf.

Die Liste der besten Käse und Milchprodukte, nach Ländern/Region geordnet, ist auf der Webseite des Wettbewerbs verfügbar: https://www.frankfurt-trophy.com/results-dairy-2025

Das Ranking der Schinken und Wurstwaren führt Deutschland mit 25 Auszeichnungen an. Die weiteren Medaillen verteilen sich auf Spanien, Frankreich, Österreich, Belgien, die Schweiz und Norwegen.

Die Ergebnisse der Verkostung für Schinken und Wurstwaren können Sie hier einsehen: https://www.frankfurt-trophy.com/results-charcuterie-2025

Über die Frankfurt International Trophy

Die Frankfurt International Trophy ist ein Wettbewerb für Weine, Biere, Spirituosen, Käse, Milchprodukte, Schinken und Wurstwaren, die aufgrund ihrer hohen Qualität einen Preis erzielen können. Sie ist ein bedeutender internationale Wettbewerb in Deutschland, der internationale Fachexperten und erfahrene Amateure in einer Jury vereint. Der Wettbewerb richtet sich an alle Weine, Biere, Spirituosen, Käse, Milchprodukte, Schinken und Wurstwaren der Welt. Veranstalter ist die Armonia Deutschland GmbH in Mainz.

Die Frankfurt International Trophy ist ISO 9001 zertifiziert und darf maximal ein Drittel der Anstellungen auszeichnen, um Erzeuger und Konsumenten eine strenge Selektion zu garantieren. Der Weinwettbewerb ist vom Hessischen Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz anerkannt, das die Verwendung von Medaillen für die Vermarktung der Weine erlaubt.

Jedes Jahr wir die Ehrenpräsidentschaft von prominenten Persönlichkeiten aus der Spitzengastronomie übernommen.

