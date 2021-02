Ergonomic Solutions und OtterBox beschließen Zusammenarbeit

Smartphones und Tablets als mPOS integrieren

Ergonomic Solutions, bekannt für Halterungen und Mobilitätslösungen rund um Point-of-Sale-Technologien, wird künftig mit OtterBox zusammenarbeiten, Marktführer bei Premium-Schutzhüllen für Smartphones und Tablets. Ziel ist es, Einzelhändlern und Gastronomen eine praktische und kosteneffiziente Lösung zur Integration von mPOS-Lösungen anzubieten.

Die Partnerschaft macht es möglich, das mCase Duo von Ergonomic Solutions – eine integrierbare Schutzhülle für mobile Zahlungsgeräte, die u.a. für Geräte von Ingenico, Verifone, Pax und Miura verwendbar ist – mit dem OtterBox uniVERSE Schutzhüllensystem für Apple- und Samsung-Tablets und Smartphones zu kombinieren. Mit diesen Lösungen können bestehende Zahlungsterminals als Handheld-Geräte verwendet werden und somit dazu beitragen, die Rendite der Hardware-Investition zu verbessern.

Mit der mCase Duo-Lösung können auch Tablets in einer uniVERSE-Schutzhülle an einem SpacePole® befestigt werden. So entsteht eine statische Tablet-POS-Lösung, die dank einem zusätzlichen “Quick Release” im Handumdrehen wieder als mPOS zur Verfügung steht.

“Wir freuen uns über die Partnerschaft mit OtterBox”, erklärt Ian Dewar, CEO der Ergonomic Solutions Group. “In dieser Kooperation kommen zwei Marktführer zusammen, um innovative Lösungen zu liefern, bei denen sie ihre Expertise kombinieren. In einer Zeit, in der sich die Verbraucher aufgrund von sozialer Distanzierung nach einem Gefühl des Wohlbefindens in Einzelhandelsgeschäften und in der Gastronomie sehnen, ermöglicht der Einsatz integrierter mPOS-Lösungen wie dieser den Kunden, Zahlungen an dem Ort zu leisten, der für sie unkompliziert und bequem ist.”

“Das OtterBox uniVERSE Hüllensystem ist so entwickelt worden, dass es sehr vielseitig ist “, erläutert Brian Jacoby, Sr. Vizepräsident von OtterBox für Business Sales. “Die Plattform ermöglicht es Unternehmen wie der Ergonomic Solutions Group, ihre Technologien auf eine Weise zu integrieren und zu verbinden, die den Einsatz von Geräten in ihren Bereichen verbessert.”

Ergonomic Solutions ist führender globaler Anbieter von innovativen Lösungen in ergonomischem Design für Technologiebefestigung und Mobilität. Wir bieten Lösungen für ein breites Spektrum statischer und mobiler Technologie-Hardware an Point of Sale, Point of Payment und Point of Service.

Ergonomic Solutions ist Erfinder und Entwickler des SpacePole. Mit mehr als acht Millionen kundenspezifischen SpacePole-Installationen sind wir Weltmarktführer. Im Einzelhandel beliefern wir über 60 % der weltweit führenden 50 Einzelhändler, was unsere Technologie zur Befestigungslösung Nummer Eins macht.

