Erhöhte Arbeitssicherheit und Flexibilität mit der KRAUSE Tankwagenleiter

In der Logistikbranche sind sichere und effiziente Zugänge zu Tank-, Silo- und Kesselwagen unerlässlich. Die KRAUSE Tankwagenleiter bietet eine bewährte Lösung, die hohen Anforderungen gerecht wird. Standardisierte Tankwagenleitern und alternative Sonderlösungen von KRAUSE erhöhen die Effektivität und Arbeitssicherheit und decken unterschiedliche Einsatzszenarien ab.

Sicherer Zugang und Arbeitsplatz

Das Fahrgestell der KRAUSE Tankwagenleiter besteht aus stabilem, feuerverzinktem Stahl und ist mit Handgriffen für leichtes Verfahren ausgestattet. Dies ermöglicht eine hohe Flexibilität im Einsatz, da die Leiter schnell am gewünschten Einsatzort platziert werden kann. Die weit auskragende Plattform ermöglicht zudem Arbeiten, ohne dass Silo- oder Kesselwagen unterfahren werden müssen.

Die Tankwagenleiter kann mit geringem Kraftaufwand über eine wartungsfreundliche Zahnstange mit Kurbel im Raster von 280 mm von Sprosse zu Sprosse höhenverstellt werden. So kann die Leiter optimal an unterschiedliche Fahrzeughöhen angepasst werden. Eine zusätzliche Arretierung der Zahnstange verhindert ein unbeabsichtigtes Verstellen und ein unkontrolliertes Zurückgleiten des Leiteroberteils.

Nach dem Einstellen der Höhe und dem Feststellen der Lenkrollen kann die Leiter bestiegen und mit der Arbeit begonnen werden. Der beidseitige Handlauf sorgt für maximale Sicherheit beim Auf- und Abstieg und geht direkt in das Geländer der Plattform über.

Verschiedene Ausführungen für unterschiedliche Anforderungen

Die KRAUSE Tankwagenleiter ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, um den unterschiedlichen Anforderungen der Logistikbranche gerecht zu werden. Eine wichtige Variante betrifft den Geländerkorb: Zur Auswahl stehen eine runde Ausführung mit den Maßen 1.500 x 1.500 mm oder eine eckige Variante mit den Maßen 2.300 x 1.500 mm. Beide Varianten bieten umfassenden Schutz und sichern den Benutzer beim Verlassen der Tankwagenleiter auf das Dach der Fahrzeuge.

Auch bei der Plattform stehen verschiedene Varianten zur Verfügung. Je nach Einsatzbereich kann eine geriffelte, rutschhemmende Aluminiumplattform gewählt werden, die besonders pflegeleicht ist. Alternativ bietet ein Aluminium-Gitterrost mit R13-Rutschhemmung zusätzliche Stabilität und ermöglicht eine bessere Wasser- und Schmutzableitung.

Bei der Bereifung kann zwischen Kunststoff- und Vollgummirädern gewählt werden. Die Vollgummiräder bieten eine hohe Stabilität und eignen sich besonders für unebene Böden. Kunststoffräder bieten dagegen den Vorteil eines geringeren Gesamtgewichts und lassen sich auf glatten Flächen leicht bewegen.

Für einen lotrechten Stand auf unebenem Untergrund kann ein Fußspindelsatz verwendet werden. Bei der Ausführung mit Vollgummibereifung ist dieses Set bereits integriert, bei der Ausführung mit Kunststoffrädern kann es als Zubehör nachgerüstet werden. Diese Flexibilität gewährleistet einen sicheren und stabilen Stand der Leiter auch unter schwierigen Bedingungen.

Erhöhte Arbeitssicherheit als Motivationstreiber

Ein zentraler Vorteil der KRAUSE Tankwagenleiter ist die deutliche Verbesserung der Arbeitssicherheit, die sich direkt auf die betriebliche Effizienz und die Mitarbeiterzufriedenheit auswirkt. Durch den Einsatz der Leiter sinkt die Zahl der Arbeitsunfälle deutlich, was zu weniger krankheitsbedingten Ausfällen führt. Weniger krankheitsbedingte Fehlzeiten bedeuten niedrigere Betriebskosten und höhere Produktivität. Darüber hinaus fördert ein sicherer Arbeitsplatz das Wohlbefinden und die Motivation der Mitarbeiter. Das Wissen, dass moderne Sicherheitseinrichtungen im Einsatz sind, schafft Vertrauen und Zufriedenheit. Unternehmen, die auf die Sicherheit und Gesundheit ihrer Mitarbeiter setzen, profitieren von gesteigerter Produktivität und motivierten Teams.

Mehr KRAUSE Zugangslösungen für Tank-, Silo- und Kesselwagen

Neben der standardisierten Tankwagenleiter bietet KRAUSE eine Vielzahl kundenspezifischer Zugangslösungen, die auf die besonderen Anforderungen der Branche zugeschnitten sind. Sonderkonstruktionen für Silofahrzeuge berücksichtigen die spezifische Form und Höhe dieser Fahrzeuge. Hier erfolgt eine umfassende Analyse vor Ort, um in enger Abstimmung mit dem Kunden die wirtschaftlich beste Lösung bei maximaler Arbeitssicherheit und Effizienz zu ermitteln.

Neben mobilen und stationären Varianten können diese Lösungen auch schienengeführt realisiert oder in bestehende Anlagen integriert werden. Sicherheitsrelevante Merkmale wie Geländerhöhe, Stufentiefe, Neigungswinkel von Treppenläufen oder elektronische Sicherheitsabfragen können optimal auf die Situation vor Ort abgestimmt werden.

Ein späterer Austausch von Elementen oder Erweiterungen bestehender Lösungen sind durch den modularen Aufbau der Konstruktionen einfach und kostengünstig realisierbar. Die kundenspezifischen Lösungen garantieren einen sicheren und effizienten Arbeitsprozess auch bei komplexen Einsatzbedingungen und schaffen die perfekte Balance zwischen Sicherheit und Funktionalität.

Weitere Informationen unter: https://www.krause-systems.de/sonderloesungen-aus-aluminium/bus-bahn-lkw/krause-zugangsloesungen-fuer-tankwagen-silofahrzeuge-und-kesselwagen.html

Das KRAUSE-Werk in Alsfeld/Hessen wurde 1900 gegründet und hat somit eine über 120-jährige Tradition im Bereich der Fertigung und des Vertriebs von Steig- und GerüstSystemen. In dieser Zeit hat sich das dynamisch wachsende Unternehmen zu einer international agierenden Unternehmensgruppe entwickelt. Weitere Produktions- bzw. Vertriebsstätten in Polen, Ungarn und der Schweiz wurden in den letzten Jahren aufgebaut und erweitert.

Firmenkontakt

KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG

Wolfgang Jung

Am Kreuzweg 3

36304 Alsfeld

+49 (0) 6631 / 795 – 0



http://www.krause-systems.de

Pressekontakt

team digital GmbH

Wolfgang Jung

Hopfmannsfelder Str. 7

36341 Lauterbach

06641-9116511



https://www.team-digital.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.