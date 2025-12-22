Erich Streissler: Abschied von einem Universalgelehrten

Zum Ableben von Erich W. Streissler – Abschied von einem österreichischen Universalgelehrten

Wien – Mit dem Tod von Erich W. Streissler hat Österreich vor wenigen Wochen einen der letzten großen Universalgelehrten und einen der prägendsten Nationalökonomen seiner Generation verloren. Der 1933 geborene Wissenschafter galt weit über die Landesgrenzen hinaus als herausragender Vertreter einer interdisziplinär verstandenen Ökonomie. Der deutsche Ökonom Hans-Werner Sinn bezeichnete ihn als „den bedeutendsten österreichischen Nationalökonomen seiner Generation“.

Streissler war ein Gelehrter im klassischen Sinn. Er studierte Rechtswissenschaften, Geschichte, Mathematik, Statistik und Psychologie – eine intellektuelle Breite, die sein gesamtes wissenschaftliches Wirken prägte. Bereits im Alter von 29 Jahren erhielt er seine erste Professur für Statistik und Ökonometrie an der Universität Freiburg. Es folgten Lehr- und Forschungstätigkeiten an renommierten Universitäten wie Wien, Stanford und Oxford, wo er unter anderem mit Persönlichkeiten wie Sir John Hicks und Friedrich August von Hayek zusammenarbeitete.

Neben seiner wissenschaftlichen Tätigkeit übernahm Streissler auch zentrale akademische Leitungsfunktionen: Er war Dekan sowohl an der Universität Freiburg als auch an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien. Dabei verstand er es stets, Wirtschaft nicht als rein mathematische Disziplin, sondern als Denkkunst zu vermitteln – historisch fundiert, psychologisch sensibel und gesellschaftlich reflektiert.

Geprägt von der Österreichischen Schule der Nationalökonomie, bezeichnete sich Streissler selbst ironisch als „unverschämten Paleoliberalen“. Seine Thesen waren pointiert, sein Humor legendär. Generationen von Studierenden erinnern sich an einen Vortragenden, der mit geistiger Schärfe, Witz und intellektueller Großzügigkeit nachhaltigen Eindruck hinterließ.

Mit Erich W. Streissler verliert Österreich nicht nur einen bedeutenden Ökonomen, sondern einen Humanisten, der Wissenschaft ganzheitlich dachte.

