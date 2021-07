Eriez® gründet Eriez-Deutschland

Eriez® Vice President-International Jaisen Kohmuench hat bekanntgegeben, dass das Unternehmen sein bereits beeindruckendes internationales Profil mit der Gründung der Eriez-Deutschland GmbH (Eriez-Germany) mit Sitz in Recklinghausen weiter ausbaut.

Kohmuench erklärt: “Dieser spannende Schritt ist der Höhepunkt eines größeren strategischen Plans, um Europas größte Volkswirtschaft besser zu bedienen. Anstatt diesen Markt über Vertreter und Distributoren zu bedienen, gründen wir Eriez-Deutschland, um einen direkten Draht zu unseren Kunden in Deutschland und ganz Mitteleuropa zu haben.” Das neue Managementteam von Eriez-Deutschland wird eng mit Eriez Magnetics Europe Ltd. zusammenarbeiten, das seit 1968 von seinem Hauptsitz in Caerphilly, Großbritannien, aus Magnetscheide-, Metalldetektions- und Vibrationsfördergeräte in Europa verkauft. Diese neue Einheit wird die Marktpräsenz von Eriez in Mitteleuropa erhöhen, mit einem starken Fokus auf die Märkte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Deutschland ist bereits der größte Handelspartner in Mitteleuropa für Eriez Magnetics Europe Ltd. Dieser mutige Schritt wird dazu dienen, die Beziehungen zu bestehenden Kunden weiter zu festigen und gleichzeitig eine Erweiterung der Kundenbasis zu ermöglichen.

Kohmuench sagt: “Durch unsere physische Präsenz in Deutschland und die Implementierung eines lokaleren Ansatzes können wir unsere mitteleuropäischen Kunden besser bedienen, indem wir ihnen modernste Verarbeitungslösungen direkt vor die Haustür bringen.” Er fügt hinzu: “Unsere Kunden in dieser Region profitieren nun vom direkten Zugang zu Eriez’ umfangreichem Anwendungs-Know-how, während die spezielle deutschsprachige Website www.eriezdeutschland.de diesen lokalen Ansatz für die deutschsprachigen Kunden von Eriez unterstützt.”

Eriez ist als weltweite Autorität für Separationstechnologien anerkannt. Die Magnetseparations-, Metalldetektions-, Materialhandhabungs-, Flüssigkeitsrecycling- und fortschrittlichen Flotationstechnologien des Unternehmens finden Anwendung in der Bergbau-, Verarbeitungs-, Verpackungs-, Lebensmittel-, Recycling-, Zuschlagstoff-, Kunststoff- und Metallverarbeitungsindustrie. Eriez entwickelt, fertigt und vertreibt diese Produkte über 13 internationale Niederlassungen auf sechs Kontinenten.

