erklaervideos.com Schnell, schlank, geil!

Sommer&Co überzeugt mit neuer Webseite für Erklärvideos und bringt alles auf den Punkt.

“Ich denke, wir sind an einem Punkt angelangt, an dem Filmbegeisterte und Freunde des guten Animations-Films endlich umfassend über Ihre Möglichkeiten aufgeklärt werden sollten, wie man mit Erklärvideos Reichweiten steigert, effektives Marketing betreibt und Neukunden generiert!” so Dr. Damian Sarnes, Gründer und Firmeninhaber der Video-Agentur Sommer&Co.

Deshalb hat die Kölner Filmproduktion in Ergänzung zu ihrer herkömmlichen Internetpräsenz, eine neue Website gelauncht.

Frisch und aufgeräumt: erklaervideos.com besticht mit einem modernen Design und einer optimierten Benutzerführung. Und punktet mit einem umfangreichen Service- und Informationsangebot rund ums Thema Erklärvideos.

Full-Service Lösungen und Kontakt zu Experten auf den ersten Klick

Sommer & Co versteht sich hier als erste Anlaufstelle und kompetenter Berater, wenn”s um Erklärvideos geht.

“Ziel müsse es sein, jederzeit eine zuverlässige, kontinuierliche und planbare Belieferung mit Erklärvideos für unsere Kunden zu gewährleisten”, erklärt Dr. Sarners weiter.

Denn für mittelständische Unternehmen, aber auch für die Global Player und Branchenriesen, ist ein Erklärvideo die perfekte Ergänzung auf der Klaviatur Ihrer Marketing-Instrumente.

Endlich Licht im Webseiten-Dschungel: erklaervideos.com bringt alles auf den Punkt.

“Googlen Sie doch mal Erklärvideo” ermuntert Gründer und Geschäftsführer Dr. Stefan Sommer jeden seiner potenziellen Kunden. “Schnell verlieren Sie sich im Einerlei des hochnäsigen Marketing-Sprechs und undurchsichtigen Bezahl-Modellen. Deshalb war es unser Ziel, einmal alle Infos zum Thema Erklärfilm und Videoproduktion klar, transparent und übersichtlich auf den Punkt zu bringen!”

Sowohl optisch als auch inhaltlich erste Sahne

Wer schon immer einmal wissen wollte, was es mit so einer Videoproduktion auf sich hat, findet sich auf erklaervideos.com leicht zurecht. Schritt für Schritt werden Abläufe erläutert, Formate und Distributions-Wege anschaulich erklärt.

Was ist ein Erklärvideo und was bringt es mir? Hier bekommt man schnell und unkompliziert die passende Antwort. Und das ist keine Antwort von der Stange.

Jeder Kunde findet individuelle Kreativ-Lösungen für sein Vorhaben. Denn so vielfältig die Bedürfnisse der Kunden, so vielfältig sind die Arten eines Erklärvideos.

Dazu zählen u.a. Flat-Design, Whiteboard oder Legetechnik, der Iso-Stil oder Live-Action-Filme. Welcher Stil auch immer für ein Erklärvideo gewählt wird, wichtig ist, dass er zum Unternehmen und der Zielgruppe passt!

Stöbern, Schauen, Staunen ausdrücklich erwünscht! Zahlreiche Filmbeispiele sorgen für den nötigen Fun-Faktor! Und wer sofort loslegen möchte, für den ist der richtige Ansprechpartner nur einen Mausklick entfernt!

Erklärvideo gesucht? Die richtige Erklärvideo Agentur gefunden!

2002 gründeten Dr. Stefan Sommer und Dr. Damian Sarnes die Filmproduktion Sommer & Co. GmbH. Aus Unternehmensberatung und Versandhandel kommend war ihr Gedanke, dass im “neuen…” Medium Internet, Filme den Vertrieb und den Verkauf massiv unterstützen würden. Und so war es auch!

Deshalb produziert Sommer&Co nun schon seit fast 20 Jahren erfolgreich Imagefilme, Werbespots, Produktvideos und NATÜRLICH ERKLÄRVIDEOS.

erklaervideos.com weiß nicht nur, wie man Filme macht, sondern auch, worauf es den Kunden dabei ankommt: z.B. absolute Termintreue, Full-Service-Betreuung, feste Ansprechpartner oder eine nachvollziehbare und attraktive Preisgestaltung.

Die FilmeAufDenPunktMacher.

Reichweiten steigern. Neukunden generieren. Marketing effektiv gestalten. Mit dem passenden Erklärvideo! Klicken Sie doch mal rein: erklaervideos.com. Bringt alles auf den Punkt.

Sommer&Co produziert starke Erklärvideos, Imagefilme, Social-Media-Videos, Werbefilme, Produktvideos und und und. Und das in unserem Studio oder bei Ihnen im Unternehmen oder on Location. In 4K-Kino-Qualität oder Full-HD. Oder wir fertigen animierte Filme in 2D und 3D. In unserem eigenen Tonstudio erstellen wir Sprachversionen für die ganze Welt. Wir vertonen mit O-Ton, komponieren die passende Musik und fertigen verschiedene Schnittversionen. Mit unserer eigenen Kameradrohne drehen wir faszinierende Luftaufnahmen und spektakuläre Perspektiven. Wir sind die kreative Videoproduktion Agentur für Ihre interne und externe Unternehmenskommunikation.

