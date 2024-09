Erleben Sie die Wiesn schon jetzt!

Die Vorfreude auf das Oktoberfest steigt.

München, 1. September 2024 – In wenigen Wochen ist es wieder soweit: Am 21. September 2024 öffnet das weltberühmte Oktoberfest seine Tore und zieht Millionen von Besuchern nach München. Doch warum warten, wenn Sie schon jetzt mitten im Geschehen sein können? Als offizieller Partner des Oktoberfestes bieten wir Unternehmen eine einzigartige Möglichkeit, das Wiesn-Erlebnis ihren Kunden und Mitarbeitern bereits vorab näherzubringen.

Virtuelles Oktoberfest-Erlebnis – Tauchen Sie ein mit Virtual Reality/360°!

Mit unserer exklusiven Virtual Reality-Tour bringen Sie das Oktoberfest direkt in Ihre Geschäftsräume oder zu Ihren Kunden. Felix und Leah führen durch das bunte Treiben auf der Wiesn und bieten einen faszinierenden Einblick in die Höhepunkte des Festes. Ob Geisterbahn, Autoscooter, Riesenrad oder die Münchner Rutsch“n – all das können Ihre Kunden hautnah erleben, und das in Deutsch, Englisch und sogar in Gebärdensprache.

Ermöglichen Sie Ihren Kunden jetzt den Zugang zum Oktoberfest oder bieten Sie Kindern und Jugendlichen die Chance, das Oktoberfest zu erleben, die es sonst schwer oder gar nicht besuchen könnten. Diese innovative VR-Erfahrung bringt das einzigartige Wiesn-Gefühl zu all jenen, die es nicht persönlich nach München schaffen.

**Ihr Weg zum virtuellen Oktoberfest-Erlebnis**

Interessiert? Sichern Sie sich Ihre Virtual Reality-Brille mit exklusivem Oktoberfest-Content und machen Sie das Wiesn-Erlebnis zum Highlight Ihrer nächsten Veranstaltung. Für weitere Informationen und Bestellungen kontaktieren Sie uns bitte unter: contact@vr4kids.de.

Erleben Sie das Oktoberfest auf eine völlig neue Art und begeistern Sie Ihre Kunden und Mitarbeiter schon vor dem offiziellen Startschuss!

DAS VR4KIDS INKLUSIONSPROJEKT

Bei vr4kids geht es nicht nur um Virtual Reality-Abenteuer, sondern vor allem um das Ermöglichen von unvergesslichen Erlebnissen für Kinder und Jugendliche, die besondere Unterstützung benötigen.

Unser Projekt öffnet Türen zu Erlebnissen, die für diese Kinder ansonsten schwer zugänglich oder sogar unmöglich wären. Wir sind stolz darauf, eine Plattform der digitalen Teilhabe geschaffen zu haben, die auf Inklusion und Chancengleichheit basiert.

vr4kids ist ein Projekt der Connected reality

Connected Reality ist einer der führenden Firma rund um Virtual Reality, Augmented Reality, Mixed Reality, Metaverse und bietet den kompletten Fulllservice an. Wir bieten professionelle Beratung, individuelle Konzepte, nachhaltige Strategien, komplette Umsetzung und Implementierung aus einer Hand an.

Bereits 2011 haben wir uns auf immersive Extended Reality-Technologien spezialisiert. Seitdem konnten wir uns als eine der top Experten in diesem Bereich etablieren. www.connected-reality.com

Kontakt

vr4kids

Christoph Ostler

Balanstr. 73

81541 München

089452068100



http://www.vr4kids.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.